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До центрів рекрутингу української армії за тиждень звернулися понад 800 громадян, – Міноборони

Юлія Юліна
14 жовтня, 2024 понедiлок
16:58
Війна з Росією ЗСУ

Загалом станом на сьогодні до центрів рекрутингу української армії звернулися 20 954 громадянина, з них 804 особи – лише за останній тиждень

Зміст

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

З усіх звернень 5230 осіб уже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА, уточнили у відомстві.

"Центри рекрутингу пропонують можливість приєднатися не лише до Збройних Сил, а й до інших силових структур, включаючи Національну гвардію, Державну прикордонну службу та СБУ", - нагадали в Міноборони.

Наразі в Україні функціонують 42 таких центри, два з яких відкрилися минулого тижня.

У відомстві наголосили, що в центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу. 

20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.

Станом на кінець вересня в Україні було 39 центрів рекрутингу.

За даними Міноборони, станом на 6 жовтня 20 150 людей звернулися до центрів рекрутингу української армії.

Читайте також: Чи зможе рекрутинг у ЗСУ замінити ТЦК? Як працює ця система в США

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
мобілізація
Воєнний стан
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