Понад 20 тис. українців звернулися до центрів рекрутингу української армії

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що понад 5 тис. українців уже розглядаються як кандидати до Сил оборони, а 1 726 - розпочали службу або незабаром приєднаються до війська.

"Центри пропонують понад 10 000 вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики", - йдеться у повідомленні.