Понад 20 тис. українців звернулися до центрів рекрутингу української армії
Станом на 6 жовтня 20150 людей звернулися до центрів рекрутингу української армії. З них понад 1700 розпочали службу або незабаром приєднаються до війська
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що понад 5 тис. українців уже розглядаються як кандидати до Сил оборони, а 1 726 - розпочали службу або незабаром приєднаються до війська.
"Центри пропонують понад 10 000 вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики", - йдеться у повідомленні.
- У жовтні цього року Міністерство оборони України запустить сервіс рекрутингу в застосунку "Резерв+".
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