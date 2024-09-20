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В Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців, – Міноборони

Юлія Юліна
20 вересня, 2024 п'ятниця
17:59
Війна з Росією ЗСУ

У середньому в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців. Для охочих захищати Батьківщину доступні понад 10 тис. вакансій

Зміст

Про це заявив уповноважений Міноборони Олексій Бежевець під час відкриття Центру рекрутингу української армії в Черкасах.

За його словами, для громадян доступні вакансії кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших.

"Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включно з ЗСУ, Національною гвардією України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України", - зазначив Бежевець.

У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки — це прямо заборонено нормативними документами, підкреслили в Міноборони.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу. 

Читайте також: Чи зможе рекрутинг у ЗСУ замінити ТЦК? Як працює ця система у США

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
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