Жоден рекрутинг не поповнить втрати у ЗСУ, тільки мобілізація, - Буданов

Про це він заявив на дискусійній панелі "2024: виклики і перспективи", передає LB.ua.

"Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, війна або застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли (до ЗСУ - ред.) у перші пів року. З об'єктивних причин з тих людей залишилося небагато. Це факт, це треба розуміти і визнавати. За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб. Це подібна проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні. Сукупно Сили оборони України зараз складають (назву трішки умовну кількість, бо ми підійшли до держтаємниці) мільйон сто тисяч людей. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація", - наголосив очільник ГУР.

У контексті мобілізації постає й інше питання - мотивації, додав він.

"Скільки б людей примусово або непримусово, якимись хитрощами чи згідно з нормами законодавства ми б не мобілізували, ККД буде майже нульовий. Що, в принципі, й відбувається останнім часом, це також треба визнавати відверто. Тому навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна. У нас немає стільки людей, охочих робити будь-що. Я вже не кажу про те, щоб воювати. А це ж поточне. Будуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно", - зауважив Кирило Буданов.

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За його словами, до війни військової служби зазвичай уникали зокрема й через невеликі зарплати. Але тепер, попри гідне грошове забезпечення, матеріально-фінансова винагорода не є мотиваційним чинником долучатися до армії.

"Постає питання: чому так? Однієї відповіді, я певен, просто не існує. Це комплексна проблема. Для мене, як для військової людини, очевидна певна прогалина. У нас більшість людей, на жаль, попри те, що кричать "Я - українець", "Україна понад усе”" громадянами України себе так і не відчули. У них немає відчуття, що ворог захопив нашу територію і що в кожного з нас є священний обов'язок захищати цю країну. Тому й з'являються ці "львівські котли", "польське воєводство" абощо", - сказав Кирило Буданов.

"Усі ніби вболівають за Україну, але й багато людей біжать, тікають. Це правда. Ці черги на кордонах… У звʼязку зі своєю діяльністю я вимушений часто їздити в різні місця, постійно перетинаю кордон, нерідко на автомобільному транспорті. Ці черги величезні. І сказати, що там тільки жінки і діти - це неправда. Усі це чудово знають. У багатьох людей немає відчуття, що це твоя війна. І це дуже глибинна проблема, яку гроші не розв’яжуть", - пояснив начальник ГУР МО України.

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Тож, на його думку, потрібен правильний соціальний діалог й обґрунтування.

"Але просто словами цього вже не вирішити. Треба визнати, що за 30 років ми отримали велику прогалину в цьому", - додав керівник української воєнної розвідки.

"Має бути чесна розмова. Значна кількість людей виявилися неготовими відстоювати свою державу. І якщо це війна - то це війна, і не треба цього боятися", - підсумував Кирило Буданов.