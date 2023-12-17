У нас провалена мобілізація. Рішення позвільняти військкомів було емоційним, але призвело до того, що під рубку пішли усі ті, хто розбиралися в нормативній базі та організації мобілізаційної роботи. Я вважаю це диверсією.

У 2019-му році я говорив з представником міністерства оборони Німеччини, ми обговорювали проблему законодавства про ТрО та ідей заміни строкової служби контрактною. І от що той високопосадовець мені сказав: "Пане Мирославе, якщо ви зруйнуєте свої військові комісаріати, то ви не зможете їх відновити. Ми в Німеччині тепер не можемо їх відновити, бо немає професіоналів, комісій ВЛК, а головне нам потрібно міняти законодавство, на відновлення системи нам потрібні роки".

Це була додаткова аргументація, яка підтвердила мої переконання проти ідеї знищення строкової служби, проти чого я багато публічно виступав.

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Але виявилось, що можна зробити все простіше. Звинуватити військкомів у корупції, випустити пару сотень сюжетів і під цей шумок всіх звільнити. Тепер ми маємо провалену мобілізацію.

А це означає реальні речі. Бригади доукомплектовуються канібальним методом. Всі крадуть один в одного людей. І при цьому це не вирішує питання, але знищує моральний дух та мотивацію.

Війна не триватиме вічно, але ми маємо організувати мобілізаційний процес зараз. І поповнювати бойові бригади не коштом знищенних, а шляхом призову громадян, які мають виконати свій конституційний обов'язок, і підставити плече тим, хто воює вже майже 2 роки.

Інакше, їм так само доведеться воювати, але вже в армії РФ.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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