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Торецьк, Часів Яр, Купʼянськ: Скібіцький розповів про плани РФ та ймовірність штурмів на Херсонщині й Запоріжжі

Дар'я Куркіна
3 березня, 2025 понедiлок
14:19
Війна з Росією Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України

Російські загарбники визначили Покровський напрямок, Торецьк, Часів Яр та Купʼянськ найбільш актуальними для ведення бойових дій. Водночас РФ допускає можливість штурмів у Херсонській та Запорізькій областях

Зміст

Про це розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

"Вони чітко для себе визначили найбільш критичні і найбільш актуальні напрямки ведення бойових дій. Насамперед це Покровський напрямок, Торецьк і Часів Яр для завершення всіх операцій, які вони спланували. Крім того - це Куп'янськ. Ми знаємо плани, які ставить перед собою Російська Федерація, у тому числі – і можливість проведення штурмових і наступальних дій і в Херсонській, і в Запорізькій областях", - заявив Скібіцький.

За його словами, описана ним загроза залишається, згадавши про заяви Москви - що Херсонщина й Запоріжжя є "новими територіями" РФ, які "вписані в конституцію Росії", і Кремль буде робити все для того, щоб взяти їх під контроль.

На запитання, чи існує загроза наступальних дій окупантів на Дніпропетровську область, Скібіцький відповів: "Давайте виходити з того, чи виконає Російська Федерація завдання з виходу на кордони саме Дніпропетровської області".

"У разі успіху Росії зростає загроза проведення будь-яких штурмових дій, розвідувальних дій, і до того ж це зменшує радіус бойового застосування артилерійських та реактивних систем залпового вогню противника для завдання ударів по нашій інфраструктурі", - додав заступник ГУР.

Він підкреслив: не слід думати, що плани противника змінюються від зменшення активності бойових дій. Цей час, як зауважує Скібіцький, ворог використовує для опрацювання планів подальшого наступу, підготовки особового складу, поповнення боєприпасів та підготовки штурмових дій.

"Ми аналізуємо, виходячи з того, наскільки активно йде зараз кампанія з набору військовослужбовців до збройних сил Російської Федерації. До речі, за січень вони виконали плани з рекрутингу на 107%. Це питання залишається актуальним, і російська влада не має проблеми з комплектуванням військ і поповненням втрат", - заявив він.

Скібіцький пояснив, що попри зменшення активності бойових дій в угрупованні сил РФ є понад 620 тис. військових, які розміщені на ТОТ і в Курській області. 

"Якщо ми говоримо про сухопутний компонент – це приблизно 620 тисяч, причому понад 200 тисяч – це ті штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях і перебувають на лінії фронту. Крім того, це 35 тисяч військовослужбовців росгвардії, які забезпечують окупаційну владу, здійснюють охорону найбільш важливих об'єктів на тимчасово окупованих територіях", - продовжив генерал-майор.

Також Скібіцький згадав і про російських солдатів, які здійснюють логістичне забезпечення, про підрозділи Чорноморського флоту РФ, авіацію, що безпосередньо не базується, наприклад, в районах бойових дій, але залучається для нанесення бойових ударів.

"Агресор на сьогодні використовує більше 20 аеродромів, авіаційних баз на території Росії для нанесення і бомбових, і ракетних ударів по нашій території", - додав він.

  • Скібіцький розповів: у планах російських окупантів на 2025 рік є збільшення випуску аеробалістичних ракет "Кинджал" і балістичних ракет до оперативно-тактичних комплексів "Іскандер".
Теги:
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