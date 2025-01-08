У Румунії визначилися із датою повторних виборів президента

Про це пише Digi24.

Повідомляється, що на першому у 2025 році засіданні урядової коаліції Румунії політичні партії домовилися, що перший тур президентських виборів відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.

Там пояснили, що дати пов’язані з необхідністю одночасного проведення довиборів у деяких районах і з тим, аби голосування збігалося із національними святами навесні.

У виданні уточнили, що офіційно дати виборів президента Румунії затвердять на засіданні уряду наступного тижня.

Окрім цього, коаліція підтвердила підтримку єдиному кандидату в президенти – Кріну Антонеску, який минулого тижня оголосив про призупинення виборчої кампанії.

Що відомо про перший тур виборів у Румунії та його переможця Георгеску

24 листопада 2024 року в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні.

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали ботоферми. Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія "вказують на державного оператора".

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.

Наприкінці грудня Digi 24 повідомляло, що Румунія визначилася з датами повторних президентських виборів, які відбудуться у 2025 році. Перший тур виборів був запланований на 23 березня, а другий – на 6 квітня.

На початку січня 2025 року ультраправий кандидат у президенти Румунії Калін Георгеску подав скаргу до Європейського суду з прав людини через рішення Конституційного суду наново розпочати вибори.