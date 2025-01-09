РФ атакувала Степногірськ на Запоріжжі: через удар по житловому будинку загинули дві жінки

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, окупанти ударили по селищу щонайменше п’ять разів, уразивши будівлю селищної ради та житловий будинок. Унаслідок влучання четверо людей опинилися під завалами.

О 20:15 чоловіка і жінку врятували та госпіталізували, ще двоє людей залишалися під завалами.

За 40 хвилин пошуково-рятувальну операцію завершили, з-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок.

Фото: Запорізька ОВА