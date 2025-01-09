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РФ атакувала Степногірськ на Запоріжжі: через удар по житловому будинку загинули дві жінки

Ольга Бабишена
9 січня, 2025 четвер
02:37
Війна з Росією Ілюстративне фото

Російська терористична армія ввечері 8 січня, вдарила по Степногірську Запорізької області. Унаслідок влучання по житловому будинку загинули дві жінки

Зміст

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

За його словами, окупанти ударили по селищу щонайменше п’ять разів, уразивши будівлю селищної ради та житловий будинок. Унаслідок влучання четверо людей опинилися під завалами. 

О 20:15 чоловіка і жінку врятували та госпіталізували, ще двоє людей залишалися під завалами. 

За 40 хвилин пошуково-рятувальну операцію завершили, з-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок. 

Фото: Запорізька ОВА

  • Раніше того ж дня російська окупаційна армія вдарила по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки 13 людей загинуло, є поранені. 
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Запорізька область
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