73% українців прихильно ставляться до ідеї, щоб їхня держава мала свою ядерну зброю, не підтримують таке 20% та ще 7% не визначились з цього питання .

Проте ніхто не пояснює українцям, що це нічого не змінить.

По-перше, щоб справді така зброя могла завдати суттєвої шкоди тій же Росії — її треба мати дуже багато. Не 10 маленьких боєголовок, а сотні великих. Для порівняння, Китай має лише близько 500 боєголовок.

А кілька десятків боєголовок Ізраїлю ніяк не захищають його від постійних атак.

По-друге, багато великих боєголовок, це також означає величезні витрати на засоби доставлення. Знадобиться багато надсучасних ракет, скоріше за все гіперзвукових. І це теж дуже дорого, і не так швидко зробити, як хтось думає.

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По-третє, застосування ядерної зброї означатиме гарантовану відповідь. Просто тому, що територія Росії набагато більша, ніж ми зможемо вразити навіть за наявності великої кількості великих боєголовок. Для нас це гарантований програш у такій війні.

По-четверте, будь-які маленькі тактичні боєголовки означатимуть, що ця зброя застосовуватиметься поблизу кордонів України або навіть по території України. Це значить, що ми також зазнаємо втрат від власної зброї та гарантовано отримаємо відповідь, яка знесе усе в Україні.

По-п'яте, застосування ядерної зброї викине Україну з усіх перспектив вступу до ЄС, НАТО чи ще кудись. Ба більше, ми витратимо на це десятки мільярдів доларів, а потім будемо думати, що з цією зброєю робити, враховуючи усе, що сказано вище. І ще й щороку витрачатиме купу грошей на утримання цієї зброї, від якої користі буде нуль.