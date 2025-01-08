Володимир Зеленський вніс зміни до складу РНБО
Президент України Володимир Зеленський вивів Ігоря Черкаського зі складу Ради національної безпеки і оборони України
Відповідний указ №20/2025 опублікували на сайті глави держави.
"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указами від 13 вересня 2024 року № 627/2024 та від 6 листопада 2024 року № 751/2024) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України І.Черкаського", - йдеться в указі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
- Попереднє оновлення складу РНБО відбулося 13 вересня 2024 року.
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