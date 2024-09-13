Володимир Зеленський оновив склад РНБО

Відповідний указ №627/2024 опублікували на сайті президента України.

Відтак, до складу Ради національної безпеки і оборони ввели міністра закордонних справ Андрія Сибігу та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Також документом постановляється затвердити у персональному складі РНБО віцепрем’єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.

Водночас відповідно до цього указу, зі складу РНБО виводять Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.

Указ набирає чинності з дня опублікування.