Володимир Зеленський оновив склад РНБО
Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки та оборони
Відповідний указ №627/2024 опублікували на сайті президента України.
Відтак, до складу Ради національної безпеки і оборони ввели міністра закордонних справ Андрія Сибігу та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.
Також документом постановляється затвердити у персональному складі РНБО віцепрем’єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.
Водночас відповідно до цього указу, зі складу РНБО виводять Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
- У четвер, 5 вересня, Верховна Рада України підтримала призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
- Того ж дня Верховна Рада підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України.
- У вівторок, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський представив нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
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