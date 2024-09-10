"Цього року нам потрібен другий Саміт миру": Зеленський представив нового очільника МЗС Сибігу

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Володимир Зеленський презентував Андрія Сибігу працівникам МЗС.

"Хочу подякувати кожному й кожній із вас, хто реально працює на захист нашої держави і людей. Дуже цінно, що Україна в найскладніший час своєї історії може спиратися на професійних українських дипломатів, і це частина нашого захисту – ваша робота", - йдеться у заяві президента.

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Зеленський також назвав головне завдання для дипломатів.

"Цього року нам потрібен другий Саміт миру. Це означає максимальне залучення світу до виконання Формули миру. І максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру. Впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу – перемогти в цій війні та забезпечити мир", - сказав президент.