Нардеп Мережко прокоментував напрями майбутньої роботи нового глави МЗС Андрія Сибіги
Нардеп і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко розповів, що передбачатиме майбутня робота новопризначеного міністра закордонних справ України Андрія Сибіги
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
За словами Мережка, робота нового очільника МЗС буде спрямована зокрема на Закон "Про дипломатичну службу".
"Закон "Про дипломатичну службу" - це, так би мовити, профільний закон нашого комітету. В умовах війни треба змінювати, є питання, є дуже багато питань, повʼязаних з оптимізацією регулювання (дипломатичної служби, - ред.)", - розповів народний депутат.
Також він зауважив, що інший напрям роботи Андрія Сибіги стосується Закону "Про міжнародні договори України".
Водночас Мережко згадав про офіційні переклади договорів. За його словами, у таких документах трапляються помилки й цю проблему слід вирішувати.
"Необхідно мати переклади, якісні, офіційні переклади. Наприклад, йшлося навіть і про статут ООН. Є низка інших договорів, багатосторонніх конвенцій, які потребують такого лінгвістичного вдосконалення. Андрій Іванович, він юрист, він розуміє значимість кожного слова в міжнародному договорі. Тому це такий теж важливий напрямок нашого співробітництва", - підкреслив Мережко.
- У середу, 4 вересня, Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України.
- Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга Народу", де обговорювали кадрові ротації в уряді, коментуючи відставку Кулеби, сказав, що йому "бракує енергії для просування надання зброї".
- 5 вересня, Верховна Рада України призначила нового міністра закордонних справ. Ним став Андрій Сибіга, якого 12 квітня 2024 року Кабмін призначив першим заступником глави МЗС.
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