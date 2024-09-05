Зеленський прокоментував причину відставки голови МЗС Кулеби, - Суспільне

Про це інформує Суспільне, посилаючись на співрозмовника, який був присутній на засіданні фракції "Слуга Народу".

За словами співрозмовника видання, Зеленський, коментуючи відставку Кулеби, сказав, що йому "бракує енергії для просування надання зброї".

Разом з тим, джерело каже, що президент заявив, що задоволений роботою ексвіцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. На його думку, нова посада дасть їй більше можливостей.

Співрозмовник додав, що Зеленський зазначив, що ексміністр юстиції Денис Малюська "давно хотів перейти на іншу посаду". Втім, його подальше призначення під час зустрічі не обговорювали.

Що передувало

3 вересня голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що отримав заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Давид Арахамія анонсував, що цього тижня в уряді можна очікувати "велике перезавантаження".

Цього ж дня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку. Наступного дня Верховна Рада підтримала звільнення посадовиці.

3 вересня віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку. Наступного дня Верховна Рада провалила голосування.

4 вересня Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

4 вересня відбулося засідання фракції "Слуга Народу", за результатами якого було напрацьовано кадрові ротації в уряді. Згодом до Верховної Ради надійшли подання щодо призначення нових міністрів.