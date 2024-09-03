Віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції ТОТ Верещук подала у відставку
У вівторок, 3 вересня, віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку
Про це Ірина Верещук написала у своєму Telegram-каналі.
"Перезавантаження. Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку. Дякую президенту за довіру! Дякую премʼєру та членам Уряду за співпрацю! Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі! Служу українському народові!", - написала Верещук.
Спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що заяву про відставку розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.
- Очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував, що цього тижня в уряді можна очікувати "велике перезавантаження".
- У вівторок, 3 вересня, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку.
- До цього Руслан Стефанчук повідомив, що отримав заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.
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