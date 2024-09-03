Віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції ТОТ Верещук подала у відставку

Про це Ірина Верещук написала у своєму Telegram-каналі.

"Перезавантаження. Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку. Дякую президенту за довіру! Дякую премʼєру та членам Уряду за співпрацю! Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі! Служу українському народові!", - написала Верещук.

Спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що заяву про відставку розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.