Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Стефанішина подала заяву про відставку
У вівторок, 3 вересня, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"До Верховної Ради України надійшла заява від віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку", - йдеться у повідомленні.
Заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань Ради.
Ольга Стефанішина обіймає посаду з червня 2020 року.
- До цього Руслан Стефанчук повідомив, що отримав заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.
- Очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував, що цього тижня в уряді можна очікувати "велике перезавантаження".
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