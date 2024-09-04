Голова МЗС Кулеба подав до Ради заяву про відставку

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку", - написав він у Facebook.

Стефанчук додав, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.