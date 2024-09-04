Голова МЗС Кулеба подав до Ради заяву про відставку
У середу, 4 вересня, Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"До Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку", - написав він у Facebook.
Стефанчук додав, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.
- Про те, що міністра закордонних справ України Кулебу готуються звільнити, напередодні ввечері писали українські ЗМІ з посиланням на джерела.
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