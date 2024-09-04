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Голова МЗС Кулеба подав до Ради заяву про відставку

Світлана Кравченко
4 вересня, 2024 середа
08:44
Новини Дмитро Кулеба

У середу, 4 вересня, Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України

Зміст

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку", - написав він у Facebook.

Стефанчук додав, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

  • Про те, що міністра закордонних справ України Кулебу готуються звільнити, напередодні ввечері писали українські ЗМІ з посиланням на джерела.
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