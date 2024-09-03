Очільника МЗС Кулебу планують відправити у відставку, - ЗМІ
Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу готуються звільнити
Про це повідомили джерела в команді президента "Українській правді", співрозмовники у керівництві фракції "Слуга Народу" Ліга.net і РБК Україна.
Зазначено, що цього тижня у Верховній Раді мають розглянути звільнення Кулеби.
За словами співрозмовників, наразі із наступником Кулеби визначаються, однак найбільш ймовірна заміна - перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга.
Джерела УП додали, що в уряді готують й інші звільнення, зазначивши, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль залишається на посаді.
- Очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував, що цього тижня в уряді можна очікувати "велике перезавантаження".
- У вівторок, 3 вересня, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку.
- До цього Руслан Стефанчук повідомив, що отримав заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.
- Цього ж вечора віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку.
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