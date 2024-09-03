Очільника МЗС Кулебу планують відправити у відставку, - ЗМІ

Про це повідомили джерела в команді президента "Українській правді", співрозмовники у керівництві фракції "Слуга Народу" Ліга.net і РБК Україна.

Зазначено, що цього тижня у Верховній Раді мають розглянути звільнення Кулеби.

За словами співрозмовників, наразі із наступником Кулеби визначаються, однак найбільш ймовірна заміна - перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга.

Джерела УП додали, що в уряді готують й інші звільнення, зазначивши, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль залишається на посаді.