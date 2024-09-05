Батько-прокурор, робота в Туреччині та колекція старожитностей: що відомо про нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу

Андрій Сибіга змінив свого попередника Дмитра Кулебу на посаді міністра закордонних справ. Підтримали його призначення 258 нардепів. Кулеба очолював зовнішньополітичне відомство більш ніж чотири роки – із березня 2020 року.

Що відомо про нового міністра, звідки родом, як складалася його професійна кар'єра та яких статків вдалося нажити – читайте в матеріалі Еспресо.

Біографічна довідка

Андрій Сибіга – український дипломат. Він був призначений першим заступником міністра закордонних справ менш ніж за пів року до отримання портфеля міністра – у квітні цього року.

У 2021-2024 роках Сибіга працював заступником Офісу президента Андрія Єрмака (там займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства), а з 2016 по 2021 рр. був послом України в Туреччині.

Народився Андрій Сибіга 1 січня 1975 року у Зборові на Тернопільщині.

У 1997 році закінчив Львівський державний університет ім. I. Франка за спеціальністю міжнародні відносини, перекладач з англійської мови.

У 1998-2002 роках Сибіга обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі. У 2002-2008 роках займав різні посади в структурі Міністерства закордонних справ України. Згодом знову отримав посаду (радника-посланника) в Посольстві України в Польщі.

У 2016 році був призначений Надзвичайним і Повноважним послом України в Туреччині й перебував на цій посаді 5 років. Під час каденції разом із дружиною організовував у цій країні виставки автентичних вишивок та вручення вишиванок українцям, новонародженим у Туреччині.

Чим володіє новий міністр

За минулий рік, що його Андрій Сибіга провів на посаді заступника керівника Офісу президента, дипломат і його дружина задекларували дві квартири, гараж, земельні ділянки біля Києва та у самій столиці (на 769 квадратних метрів), садові будиночки.

З цінного рухомого майна Сибіга має колекцію україністики (українські старожитності, стародруки книг, картини, прикраси, християнські (сакральні) елементи документів, світлини, предмети побуту, листівки, елементи мундирів воїнів УНР УГА та УПА.

У 2023 році дружина Тетяна Сибіга задекларував FORD ESCAPE. Готівкою новий очільник МЗС зберігає 153 тис. дол. і 25 тис. грн. В Офісі президента Сибіга за рік заробив понад 550 тис. грн зарплати. Дружина Тетяна за рік отримала 45 тис. грн зарплатні в Українському інституті книги. Ще 88 тис. грн дружина дипломата отримала як соціальні виплати.

Є у нового міністра й державні нагороди. У 2021 році Андрія Сибіру нагороджували Орденом "За заслуги" II ступеня - за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва України, багаторічну плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм. Також був нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України.

Родинні зв'язки нового міністра

Андрій Сибіга із дружиною Тетяною має троє дітей: 16-річну дочку Софію, 13-річного сина Андрія та 7-річного сина Івана.

Брат нового міністра Ігор, на рік молодший від Андрія, також дипломат і теж закінчив факультет міжнародних відносин Львівського університету. Працював Генеральним консулом України в грецьких Салоніках і Нью-Йорку (США).

Високі посади займав і батько дипломатів Іван Сибіга. Він – заслужений юрист України, генерал-лейтенант юстиції. Працював у обкомі КПРС, слідчим, прокурором. За часів президента Кучми впродовж шести років (1998-2004) працював прокурором Хмельницької області.