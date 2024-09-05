Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Батько-прокурор, робота в Туреччині та колекція старожитностей: що відомо про нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу
Огляд

Батько-прокурор, робота в Туреччині та колекція старожитностей: що відомо про нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу

Тетяна Яворська
5 вересня, 2024 четвер
20:06
Суспільство Андрій Сибіга

В українських дипломатів – новий керівник. Кадрові зміни в уряді, про які говорили тривалий час, 5 вересня відбулись

Зміст

Андрій Сибіга змінив свого попередника Дмитра Кулебу на посаді міністра закордонних справ. Підтримали його призначення 258 нардепів. Кулеба очолював зовнішньополітичне відомство більш ніж чотири роки – із березня 2020 року.

Що відомо про нового міністра, звідки родом, як складалася його професійна кар'єра та яких статків вдалося нажити – читайте в матеріалі Еспресо.

Біографічна довідка

Андрій Сибіга – український дипломат. Він був призначений першим заступником міністра закордонних справ менш ніж за пів року до отримання портфеля міністра – у квітні цього року. 

У 2021-2024 роках Сибіга працював заступником Офісу президента Андрія Єрмака (там займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства), а з 2016 по 2021 рр. був послом України в Туреччині.

Народився Андрій Сибіга 1 січня 1975 року у Зборові на Тернопільщині.

У 1997 році закінчив Львівський державний університет ім. I. Франка за спеціальністю міжнародні відносини, перекладач з англійської мови. 

У 1998-2002 роках Сибіга обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі. У 2002-2008 роках займав різні посади в структурі Міністерства закордонних справ України. Згодом знову отримав посаду (радника-посланника) в Посольстві України в Польщі.

У 2016 році був призначений Надзвичайним і Повноважним послом України в Туреччині й перебував на цій посаді 5 років. Під час каденції разом із дружиною організовував у цій країні виставки автентичних вишивок та вручення вишиванок українцям, новонародженим у Туреччині. 

Чим володіє новий міністр

За минулий рік, що його Андрій Сибіга провів на посаді заступника керівника Офісу президента, дипломат і його дружина задекларували дві квартири, гараж, земельні ділянки біля Києва та у самій столиці (на 769 квадратних метрів), садові будиночки.

З цінного рухомого майна Сибіга має колекцію україністики (українські старожитності, стародруки книг, картини, прикраси, християнські (сакральні) елементи документів, світлини, предмети побуту, листівки, елементи мундирів воїнів УНР УГА та УПА. 

У 2023 році дружина Тетяна Сибіга задекларував FORD ESCAPE. Готівкою новий очільник МЗС зберігає 153 тис. дол. і 25 тис. грн. В Офісі президента Сибіга за рік заробив понад 550 тис. грн зарплати. Дружина Тетяна за рік отримала 45 тис. грн зарплатні в Українському інституті книги. Ще 88 тис. грн дружина дипломата отримала як соціальні виплати. 

Є у нового міністра й державні нагороди. У 2021 році Андрія Сибіру нагороджували Орденом "За заслуги" II ступеня - за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва України, багаторічну плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм. Також був нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України.

Родинні зв'язки нового міністра

Андрій Сибіга із дружиною Тетяною має троє дітей: 16-річну дочку Софію, 13-річного сина Андрія та 7-річного сина Івана. 

Брат нового міністра Ігор, на рік молодший від Андрія, також дипломат і теж закінчив факультет міжнародних відносин Львівського університету. Працював Генеральним консулом України в грецьких Салоніках і Нью-Йорку (США). 

Високі посади займав і батько дипломатів Іван Сибіга. Він – заслужений юрист України, генерал-лейтенант юстиції. Працював у обкомі КПРС, слідчим, прокурором. За часів президента Кучми впродовж шести років (1998-2004) працював прокурором Хмельницької області. 

Теги:
Статті
Новини
Україна
Кабмін
політика
МЗС
МЗС України
Читайте також:
електроенергія
Автор Юлія Юліна
4 вересня, 2024 середа
Обмежень споживання електроенергії 5 вересня буде менше: деталі від Укренерго
Володимир Путін
Автор Марія Науменко
2 вересня, 2024 понедiлок
"Ніколи не відмовлялись": Путін назвав нову умову мирних переговорів РФ з Україною
Пєсков
Автор Катерина Єсікова
4 вересня, 2024 середа
У Кремлі відреагували на заклики арештувати Путіна під час його візиту до Монголії
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 вересня
20:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна дивує на виставці озброєння в Польщі та чому заборона Китаю на експорт компонентів до БПЛА не вплине на постачання дронів до ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:28
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив трьох заступників голови ОП, двоє стануть міністрами
20:04
РФ з авіації атакувала передмістя Харкова
РФ з авіації атакувала передмістя Харкова: 2 постраждалих, пошкоджено щонайменше 20 будинків
20:00
OPINION
Очільник Тайваню підірвав одну з найтоксичніших бомб китайської історії: здавалося б, до чого тут Росія
19:48
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"Призведе до провисання критичних напрямків": Климпуш-Цинцадзе про об'єднання посад Стефанішиної
19:45
Чехія
Примусове повернення військовозобов'язаних українців із Чехії не передбачається, - посол у Празі Зварич
19:30
Паралімпіада-2024, Париж
Український плавець Чуфаров завоював бронзу Паралімпіади-2024
19:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:17
Відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 6 вересня діятимуть протягом усієї доби
18:59
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"МЗС системно втрачало суб'єктність і міністр на це погоджувався": нардепка Климпуш-Цинцадзе прокоментувала звільнення Кулеби
18:53
ВВП України
У липні ВВП України зріс на 2,7%
18:42
Ярослав Железняк
"Щиро раджу не шукати логіки": нардеп Железняк про зміни в українському уряді
18:39
Ексклюзив
В'ятрович
Відбувається посилення вертикалі Офісу президента, - В'ятрович про кадрові ротації в уряді
18:36
В окупованому Маріуполі росіяни планують знести понад 20 багатоповерхівок, - міськрада
18:31
Андрій Сибіга
Нардеп Мережко прокоментував напрями майбутньої роботи нового глави МЗС Андрія Сибіги
18:30
Війна з Росією, ЗСУ
Армія РФ атакує на 11 напрямках фронту: де найактивніше
18:24
Прапор Литви
Литва перекрила міст до Калінінградської області РФ "зубами дракона" та "їжаками"
18:16
Дмитро Разумков
Відсутність стратегії та кадрового потенціалу показує, що тут відбуваються ротації, – нардеп Разумков про кадрові зміни в Кабміні
18:14
Огляд
дрон SkyKnight 2
Швидкий, потужний і водночас тихий: все про український дрон SkyKnight 2, яким керують за допомогою штучного інтелекту
18:12
Оновлено
полтава обстріл
Удар РФ по навчальному закладу в Полтаві: пошукові роботи завершено, загинуло 55 людей, поранено 328
18:10
Архангел Михаїл
Михайлове чудо. Що не можна робити та як молитися
18:05
OPINION
Куни, різани, ногати і шаги: чи на часі?
17:59
Оновлено
Атака на Костянтинівку
Окупанти атакували Костянтинівку: є загиблий, кількість поранених зросла до 8
17:58
Віталій Коваль
Міністром аграрної політики призначили Віталія Коваля
17:52
хімічна атака
Армія РФ застосовує хімічну зброю на півдні України, - ОСУВ "Таврія"
17:51
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
Використання ворогом балістики свідчить про його неспроможність швидко виконати завдання на полі бою, - Defense Express
17:40
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Енергетики відремонтували лінію електроживлення ЗАЕС, пошкоджену атакою РФ 2 вересня
17:35
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії Йоганніс підтримав надання Україні ЗРК Patriot
17:35
Голова "Укроборонпрому" Герман Сметанін
Екскерівника Укроборонпрому Сметаніна призначили міністром стратегічних галузей промисловості
17:34
фейк
"РФ виграє війну в Україні та впливає на вибори у США 2024 року": маніпуляції іноземних ЗМІ за 5 вересня
17:17
В Україні засудили на 15 років агента ФСБ, який коригував російські удари по Запоріжжю
17:13
Львів, приватбанк
ПриватБанк розширив доставку карток за кордон: додав до переліку ще три країни
17:00
Калмикова Наталія
Наталію Калмикову призначили міністеркою у справах ветеранів
17:00
В Україні ліквідували корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим
Вимагали від поранених воїнів хабарі за нарахування виплат з інвалідності: затримано двох посадовців Міноборони та ексвійськового
16:58
"Сподіваємося на дуже добру співпрацю": в ЄС відреагували на зміни в українському уряді
16:51
Кадр з "Аркейн"
Вийшов трейлер другого сезону серіалу "Аркейн", що є екранізацією гри League of Legends
16:45
Чорнобиль
Пожежа у Чорнобильській зоні: у Міндовкілля розповіли про стан радіаційного фону
16:35
Південноукраїнська АЕС
Потужність енергоблока Південноукраїнської АЕС знижено на третину: Держатомрегулювання назвало причину
16:31
OPINION
Польські політики в полоні псевдозагроз “брюссельского імперіалізму” та “втягнення у війну”
16:28
Микола Точицький
Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV