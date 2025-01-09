Ексінформатора ФБР Смирнова, який збрехав про хабар для Байдена від української компанії, засудили до 6 років

Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця Олександр Смирнов визнав, що дав ФБР неправдиві свідчення про те, що нібито знав про хабар Байденам у розмірі $5 млн від посадовців Burisma Holdings, де Хантер Байден входив до правління.

Окрім цього, Смирнов визнав провину в ухиленні від сплати податків.

"Обвинувачений вирішив у 2020 році скористатися довірчим становищем, яким він користувався у ФБР, щоб надати неправдиву інформацію про одного з кандидатів у президенти США, намагаючись вплинути на результат виборів", - написали прокурори в судовому поданні, маючи на увазі кампанію Джо Байдена у 2020 році.

Адвокати Смирнова вимагали чотирирічного тюремного ув'язнення, стверджуючи, що Смирнов взяв на себе відповідальність і зазнав "особистого падіння" в результаті цієї справи, але суд задовольнив клопотання прокурорів про вирок у вигляді 6 років позбавлення волі.