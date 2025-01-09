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Ексінформатора ФБР Смирнова, який збрехав про хабар для Байдена від української компанії, засудили до 6 років

Катерина Ганжа
9 січня, 2025 четвер
08:49
Світ

Колишнього інформатора ФБР Олександра Смирнова, який зізнався у брехні про взаємодію президента США Джо Байдена і його сина Хантера Байдена з українською енергетичною компанією Burisma, засудили до шести років ув'язнення

Зміст

Про це повідомляє Reuters. 

Минулого місяця Олександр Смирнов визнав, що дав ФБР неправдиві свідчення про те, що нібито знав про хабар Байденам у розмірі $5 млн від посадовців Burisma Holdings, де Хантер Байден входив до правління. 

Окрім цього, Смирнов визнав провину в ухиленні від сплати податків.  

"Обвинувачений вирішив у 2020 році скористатися довірчим становищем, яким він користувався у ФБР, щоб надати неправдиву інформацію про одного з кандидатів у президенти США, намагаючись вплинути на результат виборів", - написали прокурори в судовому поданні, маючи на увазі кампанію Джо Байдена у 2020 році.

Адвокати Смирнова вимагали чотирирічного тюремного ув'язнення, стверджуючи, що Смирнов взяв на себе відповідальність і зазнав "особистого падіння" в результаті цієї справи, але суд задовольнив клопотання прокурорів про вирок у вигляді 6 років позбавлення волі. 

  • У лютому 2024 року колишнього інформатора ФБР Олександра Смирнова звинуватили у брехні щодо ролі президента США Джо Байдена та його сина Хантера в українському бізнесі.
Теги:
Новини
Україна
Джо Байден
США
Хантер Байден
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