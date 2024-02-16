Ексінформатора ФБР звинуватили у брехні про роль Байдена і його сина в українському бізнесі

Про це пише CNN.

Зазначається, що звинувачення отримав 43-річний Олександр Смирнов через брехню та створення неправдивих дописів про залученість Байдена і сина у бізнес української газової компанії "Бурізма".

В обвинувальному акті стверджується, що історія Смирнова для ФБР була "фабрикацією, мішаниною з незначних бізнес-зустрічей та контактів, які справді були, але пізніше, ніж він стверджував, і проводилися для ознайомлення "Бурізми" з продуктами й послугами, а не обговорення хабарів Джо Байдену".

Крім цього, дані, які надав Смирнов, ймовірно, були центральним елементом у звинуваченнях, які республіканці планували використати для спроби імпічменту Байдена.

"Протягом місяців ми попереджали, що республіканці будували свої змови щодо Хантера та його сім’ї на брехні людей із політичними цілями, а не на фактах. Ми були праві, і повітря вийшло з їхньої повітряної кулі. Це лише ще один випадок того, як голови Комер і Джордан поширюють неправду на основі нечесних, неправдоподібних звинувачень і свідків", - сказав адвокат Хантера.