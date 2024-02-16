У Білому домі застерегли Путіна від втручання у вибори США

Про це пише "Укрінформ".

"Путін має стояти осторонь наших виборів", - сказав Кірбі

Таким чином Кірбі відповів на прохання журналістів прокоментував останні заяви лідера РФ, нібито йому вигідно, щоб Джо Байден був переобраний на другий термін.

"Я думаю, Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робила, аби протистояти зловмисному впливу РФ в усьому світі - і, звісно, її діям в Україні", - додали у Білому дому.