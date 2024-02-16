У Білому домі застерегли Путіна від втручання у вибори США
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі застеріг президента Росії Путіна від втручання в американські вибори
Про це пише "Укрінформ".
"Путін має стояти осторонь наших виборів", - сказав Кірбі
Таким чином Кірбі відповів на прохання журналістів прокоментував останні заяви лідера РФ, нібито йому вигідно, щоб Джо Байден був переобраний на другий термін.
"Я думаю, Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робила, аби протистояти зловмисному впливу РФ в усьому світі - і, звісно, її діям в Україні", - додали у Білому дому.
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За результатами опитування видання Wall Street Journal, більша частина виборців у США вважає поточного президента Джо Байдена занадто старим для того, щоб балотуватися на другу каденцію.
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