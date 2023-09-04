WSJ: 73% опитаних американців вважають Байдена застарим для переобрання

Про це свідчать дані опитування Wall Street Journal.

Байден зазнає низької популярності серед виборців через його вік і роботу на посаді президента. Тільки 39% виборців мають позитивне ставлення до нього. У окремому питанні лише 42% сказали, що вони задоволені тим, як він виконує свої обов’язки, тоді як 57% не задоволені.

"Виборці в переважній більшості вважають, що президент Байден занадто старий, щоб балотуватися на переобрання, і ставлять йому низькі оцінки за вирішення економічних та інших питань, важливих для їхнього голосування", – йдеться в заяві.

Трамп і Байден мають невелику різницю у віці, але 73% виборців вважають чинного президента занадто старим, щоб претендувати на другий термін, в порівнянні з 47% виборців, які сказали те ж саме про 77-річного Трампа.

Повідомляється, що навіть дві третини демократів не хочуть, щоб Байден знову балотувався.

Учителька початкових класів з Вінстон-Сейлема, штат Північна Кароліна 56-річна Елізабет Бенксон є зареєстрованою демократкою, яка голосувала за Байдена у 2020 році, сказала, що він багато чого досяг, посилаючись на витрати на інфраструктуру та інші питання, але вона хотіла б, щоб у 2024 році був інший варіант.

"Це на 100% через його вік. Він зробив чудову роботу. Зараз у нього все добре. Але хтось у віці 80 років має високий ризик того, що щось піде не так фізично і психічно", – розповіла Бенксон і додала, що якщо вибір 2024 року був між Байденом і Трампом, "я не можу сказати це досить сильно, абсолютно Байден".

Фото: Скрін опитування

Водночас Трамп має перевагу над Байденом за деякими професійними якостями. На 11 пунктів більше виборців визнають, що Трамп має успішний рекорд як президент – 51% проти 40% за Байдена. На вісім пунктів більше виборців вважають, що Трамп має чітке бачення майбутнього. І на 10 пунктів більше виборців оцінюють Трампа як ментально готового до президентства. Лише 36% сказали так про Байдена, а 46% – про Трампа.

"Виборці шукають змін, і жоден з провідних кандидатів не є тією зміною, яку вони шукають", – сказав соціолог-демократ Майкл Босіан, який провів опитування з республіканським соціологом Тоні Фабріціо.

До Байдена ставляться прихильніше, ніж до Трампа, за деякими особистими характеристиками. Близько 48% виборців симпатизують Байдену, а лише 31% – Трампу. Близько 45% вважають Байдена чесним, а Трампа – лише 38%.

У можливому повторному протистоянні з експрезидентом Дональдом Трампом на виборах Байден має таку ж підтримку, як і Трамп, по 46% у кожного.

"Якщо ці перегони про особистість і темперамент, то у Байдена є перевага. Якщо ця гонитва пов'язана з політикою та ефективністю, то Трамп має перевагу", – сказав Фабріціо.

Фото: Скрін опитування

Що відомо про вибори в США

16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що сперечатиметься за пост очільника Білого дому в 2024 році

Пізніше, 25 квітня, Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році

21 травня колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ.

Також колишній спецпредставник США Волкер розповів, як вибори американського президента вплинуть на допомогу Україні

Юрій Рашкін, політичний та громадський діяч з США, зазначив, що у Байдена відчуття, що він краще за всіх може врятувати США від другого президентського терміну Трампа.

21 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що пропустить майбутні республіканські праймеріз, посилаючись на свій значний відрив в опитуваннях громадської думки як на доказ того, що він вже добре відомий і подобається виборцям.

26 серпня видання Politico відзначило курс Рамасвамі на зближення з Путіним. Проте жартома пропонувало йому розпитати у Пригожина, як президент Росії вміє виконувати обіцянки.

28 серпня потенційний кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що визнає окуповані території України російськими, а також закриє Україні шлях до НАТО заради угоди з РФ проти Китаю.

Президентські та парламентські вибори в Сполучених Штатах Америки заплановані на 5 листопада 2024 року.