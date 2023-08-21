Про це повідомило агентство Reuters.

Трамп вже кілька місяців припускав, що, швидше за все, пропустить дебати в середу ввечері в Мілуокі, штат Вісконсин, аргументуючи це тим, що немає сенсу давати своїм республіканським суперникам шанс атакувати його, враховуючи його значну перевагу в національних опитуваннях громадської думки.

У неділю опитування CBS показало, що він є бажаним кандидатом для 62% республіканських виборців, а його найближчий суперник, губернатор Флориди Рон ДеСантіс, має 16%. Всі інші кандидати на первинних перегонах отримали менше ніж 10% підтримки.

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"Громадськість знає, хто я такий і яким успішним було моє президентство", - заявив Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social. "Тому я не буду брати участь у дебатах".

Кампанія Трампа не одразу відповіла на запитання, чи має на увазі колишній президент, що він не братиме участі в жодних республіканських дебатах.

Що відомо про вибори в США

16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що сперечатиметься за пост очільника Білого дому в 2024 році

Пізніше, 25 квітня Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році

21 травня колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ.

Також колишній спецпредставник США Волкер розповів, як вибори американського президента вплинуть на допомогу Україні

Юрій Рашкін, політичний та громадський діяч з США, зазначив, що у Байдена відчуття, що він краще за всіх може врятувати США від другого президентського терміну Трампа