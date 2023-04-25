Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році
Джо Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на другий термін на президентських виборах у США у 2024 році
Про це Байден повідомив у twitter.
"У кожного покоління буває момент, коли йому доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наше. Ось чому я балотуюся на переобрання президентом Сполучених Штатів. Приєднайся до нас. Завершімо роботу", - сказав Байден.
Чинний президент США також оприлюднив відео, яке починається кадрами заворушень у Капітолії, які спалахнули понад два роки тому. У кадри ролика потрапив експрезидент США Дональд Трамп. Там також є нагадування про спроби республіканців обмежити доступ до абортів та придушити ЛГБТ-спільноту.
Джо Байдену зараз 80 років, він є найстаршим в історії президентом США.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс після цього заявила, що переобиратиметься на свою посаду разом з Джо Байденом на виборах у 2024 році.
За її словами, вони. як американці, вірять, що їхня "демократія буде настільки сильною, наскільки буде прагнення боротися за неї".
"Тому Джо Байден і я висуваємося на переобрання", - написала Гарріс.
- 16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що сперечатиметься за пост очільника Білого дому в 2024 році.
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