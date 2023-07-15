Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз ситуація така, що потрібно більше хвилюватися за Трампа. Тут питання: чи може він бути у безпеці за ґратами? Хоча генеральний прокурор, який займав цю посаду при Обамі (44-й президент США - ред.), зазначив, що до Трампа можна прикріпити секретних агентів, які його убезпечать у в'язниці. Однак все одно є 25-30% у Республіканській партії, які будуть голосувати за Трампа, навіть, коли він буде сидіти на той момент у в'язниці. Але тут розвалюється сама Республіканська партія, бо все більше і більше готові голосувати за когось іншого. Проблема у тому, що хтось інший – якісь роздріблені ліліпути з 1-2% популярності, а у Трампа – 50%. А Десантіс з Флориди виявився дебілом, яким лякають тих, хто має його фінансувати, та розказують про його великий план, як він буде вести боротьбу з Трампом. Це нікого не надихає", - розказав політичний та громадський діяч з США.

Юрій Рашкін зауважив, що у Трампа своя складова, йому треба обиратися, бо в іншому випадку він ще швидше сяде до в'язниці.

"А у Байдена зараз економіка добре почувається, інфляція упала, хоча ціни на їжу продовжують зростати, не все так просто. Зазвичай у такому випадку президента переобирають. Однак бути діючим політиком дуже важливо. Чому нема інших кандидатів від демократів? Тому що є дійючий президент, а всі інші вклоняються, говорячи: Сер, коли ви закінчите, тоді ми з радістю цим займемося. У Байдена відчуття, що він краще за всіх може врятувати США від другого президентського терміну Трампа. А Трамп скоріш за все буде кандидатом від Республіканської партії. Зараз рухаємося по такому неминучому шляху, кандидатом від республіканців стане якимось чином Трамп, хоч у в'язниці, хоч на волі, а проти нього буде Байден, якого винесуть навіть, якщо він засне, тому що це краще Трампа", - підсумував Рашкін.