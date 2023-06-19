Ексміністр оборони США назвав Трампа загрозою для нацбезпеки
Колишній очільник Пентагону Марк Еспер назвав дії 45-го американського президента Дональда Трампа загрозою національній безпеці США через його поводження із секретними документами
Про це повідомляє Politico.
Марк Еспер розкритикував колишнього президента Дональда Трампа за його поводження із секретною інформацією після завершення терміну перебування на посаді президента.
Ексочільник Пентагону порівняв справу Трампа, якому нещодавно висунули 37 обвинувачень, пов'язаних саме із секретними документами на посаді президента, зі справою Джека Тейшейри, який опублікував у мережі секретні документи Білого дому.
"Це просто безвідповідальна дія, яка ставить під загрозу наших військовослужбовців і безпеку нашої країни", - сказав Еспер.
Він додав, що люди описують Трампа як збирача, коли йдеться про такого роду документи, але очевидно, що це було несанкціоновано, незаконно і небезпечно.
Ексголова Пентагону також окреслив сценарії, в яких неправильне поводження з секретними документами може спричинити неприємності для США.
"Уявіть собі, що іноземний агент, інша країна знайде документи, які описують вразливі місця Америки або слабкі сторони американської армії. Подумайте, як це може бути використано, як це може бути використано проти нас у конфлікті, як ворог може розробити контрзаходи тощо. Або у випадку з найбільш значущою частиною, яка була піднята у твердженнях про плани США напасти на Іран, подумайте про те, як це впливає на нашу готовність", - зазначив Еспер.
На запитання, чи можна, на думку Еспера, знову довірити національні секрети Трампу, якщо його буде обрано президентом США у 2024 році, колишній міністр оборони США відповів, що якщо звинувачення підтвердяться, то не можна.
- 7 червня Федеральне велике журі висунуло експрезиденту США Дональду Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів.
- Міністерство юстиції США 10 червня опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про неналежне поводження із секретними документами. Зазначалося, що йому загрожує 400 років ув’язнення.
- 13 червня колишній президент США Дональд Трамп прибув до будівлі федерального суду міста Маямі у штаті Флорида, де його формально арештували у справі про неналежне поводження із секретними документами.
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