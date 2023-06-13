Про це повідомляє CNN.

Після прибуття до суду Трампа взяли під варту й помістили під арешт – у його випадку це формальна процедура, яка передує оголошенню обвинувачень суддею, тому на нього не вдягали наручників і не робили "фото для арешту" (mugshot).

Суд заборонив будь-яку трансляцію, а також фото- й відеозйомку під час слухання, але очікується, що експрезидент США не визнає себе винним за жодним із пунктів звинувачення. Після цього з нього знімуть арешт, а потім він має виступити перед своїми прихильниками на анонсованому заході.

Біля будівлі суду в Маямі зібрались кількасот прихильників колишнього президента, які вигукували гасла й тримали плакати на його підтримку; були також і ті, хто виступає проти нього.

Секретні документи Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів.

Міністерство юстиції США 9 червня опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.