Про це Волкер сказав у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, у 2024 році Сполучені Штати будуть вимушені відволікатися на власні проблеми через президентські вибори.

"Наступного року у нас президентські вибори, тому ми будемо відволікатися на свої справи. Тому, я думаю, що контрнаступ спричинить черговий потік допомоги саме цього року, щоб наступного року не потрібно було через це проходити під час наших президентських виборів. І, звичайно, успіх України у контрнаступі стане ще одним стимулом для США продовжувати надавати ще більшу підтримку Україні", - сказав Волкер.

Він попередив, що українцям слід бути готовими до дебатів щодо допомоги Києву між американськими політиками.

"Люди в Україні повинні бути готові. У нас демократія. У нас відкриті дебати. Будуть люди, які виступатимуть за скорочення допомоги Україні. І вони будуть робити заяви про те, що Україна корумпована, що гроші зникають, що немає звітів. Вам потрібно бути до цього готовими. Але також слід пам'ятати, що в цілому США підтримує Україну, і ця підтримка буде продовжуватися і під час цих президентських виборів, і після них", - зазначив Волкер.

Він додав, що у майбутньому потрібно прагнути до зменшення залежності України від іноземної допомоги, але поки необхідно продовжувати підтримку.

"У короткостроковій перспективі, наразі ми ще цього не досягли. Тому допомога має продовжуватися. І я впевнений, що вона не закінчиться, як у військовому, так і в економічному плані. І я думаю, що це буде відбуватись не лише з боку Сполучених Штатів, але й з боку європейських союзників", - переконаний Волкер.