Про це Клінтон розповіла в інтерв'ю Financial Times.

За словами колишньої кандидатки у президенти США, вона не вірить, що Трамп переможе на виборах у 2024 році. Але якщо це станеться, це буде "кінець демократії в Сполучених Штатах та кінець України", та шлях до виходу США з НАТО.

"Якщо Трамп переможе у 2024 році, а я не вірю, що це станеться, це буде кінець демократії в США. Це буде кінець України. І він виведе нас із НАТО", - сказала Клінтон.

Вона додала, що Дональд Трамп був подарунком для авторитарних режимів у світі.

"Трамп був тим подарунком для таких людей, як Сі та Путін. Він був настільки закоханий в авторитарні режими, нездатний до будь-якого стратегічного підходу до Китаю, і ви знаєте, він явно збирався робити все, що Путін хотів вчинити щодо НАТО", - зазначила Клінтон.

Вона вважає, що Сі Цзіньпін змінив свій підхід до Тайваню після того, як Росії не вдалося досягти успіху у війні проти України. На її думку, це "значно вплинуло на китайське керівництво".