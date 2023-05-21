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Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на виборах у 2024 році означатиме "кінець України"

21 травня, 2023 неділя
08:00
Світ Гілларі Клінтон

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ

Про це Клінтон розповіла в інтерв'ю Financial Times

За словами колишньої кандидатки у президенти США, вона не вірить, що Трамп переможе на виборах у 2024 році. Але якщо це станеться, це буде "кінець демократії в Сполучених Штатах та кінець України", та шлях до виходу США з НАТО. 

"Якщо Трамп переможе у 2024 році, а я не вірю, що це станеться, це буде кінець демократії в США. Це буде кінець України. І він виведе нас із НАТО", - сказала Клінтон. 

Вона додала, що Дональд Трамп був подарунком для авторитарних режимів у світі. 

"Трамп був тим подарунком для таких людей, як Сі та Путін. Він був настільки закоханий в авторитарні режими, нездатний до будь-якого стратегічного підходу до Китаю, і ви знаєте, він явно збирався робити все, що Путін хотів вчинити щодо НАТО", - зазначила Клінтон.

Вона вважає, що Сі Цзіньпін змінив свій підхід до Тайваню після того, як Росії не вдалося досягти успіху у війні проти України. На її думку, це "значно вплинуло на китайське керівництво".

  • 11 травня Дональд Трамп закликав зменшити постачання зброї Україні. При цьому він завив, що зможе завершити війну РФ проти України, якщо стане президентом США у 2024 році.


 
Китай
Гілларі Клінтон
Тайвань
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
Сі Цзиньпін
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