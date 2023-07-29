Ні Трамп, ні Десантіс не підходять для атаки Байдена у виборчій кампанії, однак серед республіканців зростає рейтинг іншого кандидата, - Піонтковський
Знаковий політолог з Вашингтона Андрій Піонтковський зазначив, що останніми днями відбувається дуже цікаве явище у політикумі США - республіканська кандидатка Ніккі Гейлі, за опитуваннями громадської думки, вже обійшла у деяких штатах Десантіса
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Республіканці прийняли правильне рішення у стратегічній виборчій кампанії - атакувати Байдена за недостатню підтримку України. Я думаю, що у них зараз проблеми знайти сильного кандидата. Ні Трамп, ні Десантіс не підходить для цієї ролі", - підкреслив політолог.
Андрій Піонтковський пояснив, що зараз є очевидним, що саме сильний проукраїнський кандидат виграє вибори у Байдена, і потім приведе у Конгрес більшість республіканців.
"Дуже цікаве явище відбувається останніми днями, різко зростає рейтинг республіканської кандидатки та чудової жінки Ніккі Гейлі. Ми пам'ятаємо, вона була представницею США в ООН, а потім пішла з адміністрації Трампа, розійшовшись із ним щодо зовнішньополітичних питань. Ось зараз вона вже обійшла у деяких штатах за опитуваннями громадської думки Десантіса, який виявився ніяким кандидатом. Ну, а щодо Трампа, я думаю, що врешті-решт він не вийде на республіканські перегони. А от республіканці мають великий шанс узяти собі Білий Дім і Конгрес, обравши собі чітку українську позицію", - сказав Піонтковський.
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