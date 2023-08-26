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Огляд

Урок Пригожина для Трампа – не вір обіцянкам Путіна, росіяни не питимуть Heineken. Акценти світових ЗМІ 26 серпня

Юрій Мартинович
26 серпня, 2023 субота
10:35
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань був аналіз ситуації щодо смерті голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, а також вихід з російського ринку великої компанії по виробництву пива

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 26 серпня.

Вбивство Пригожина може стати застережливим уроком для тих, хто хоче укласти угоду з Путіним

путін пригожин

Фото: колаж espreso.tv

 

У Politico написали статтю про те, що Трамп, Вівек Рамасвамі та Макрон повинні тепер добре подумати після смерті Пригожина, покладаючи надії на угоду з Путіним.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі приєднався до експрезидента Дональда Трампа у вірі в те, що з президентом Росії Володимиром Путіним можна укладати добросовісні угоди. Цю позицію також зайняв у грудні минулого року президент Франції Еммануель Макрон, який висунув перспективу обговорити з Путіним гарантії безпеки для Росії в рамках нової архітектури безпеки для Європи.

У Politico жартують, а спробуйте сказати Євгену Пригожину, що Кремль тримає слово в угодах. Два місяці тому, після невдалого державного перевороту Пригожина, російські спецслужби заявили, що не будуть висувати звинувачення, і Пригожина обманом ввели в оману, що він отримав гарантії безпеки. Однак гарантій не дотримали і літак Пригожина вибухнув.

"Будь-який українець може сказати вам, що запевнення Росії, що вона не збирається вторгатися, нічого не варті. Москва мала поважати український суверенітет і надати Києву гарантії безпеки згідно з умовами Будапештського меморандуму 1994 року, за яким Україна передала свій ядерний арсенал, але Путін не виявив жодного інтересу дотримуватись цієї міжнародної угоди. Вбивство Пригожина може стати протверезним і застережливим уроком для політиків у всьому світі, які легковажно вірять, що Путіну можна довіряти та укладати з ним угоди", - пишуть журналісти.

У The Washington Post роздумували над тим, хто може замінити Євгена Пригожина в керівництві ПВК "Вагнер". Коли Євген Пригожин і двоє інших ключових керівників угруповання вважаються мертвими, утворився вакуум влади і внутрішня боротьба фракцій "Вагнерівців" за контроль над прибутковою, але непрозорою глобальною імперією.

Пригожин називав себе незамінним лідером угруповання, перебуваючи в центрі заплутаної мережі найманців, гірничодобувних компаній, політичних консультантів і оперативників з дезінформації. Він також налагодив зв’язки з африканськими урядами, дозволяючи Вагнеру служити інтересам Москви на всьому континенті, часто під дулом зброї.

"Є деякі компетентні люди, які хотіли б увійти в організацію, але немає фігури, схожої на Пригожина, яка має величезний потік грошей або подібну ефективність роботи та ентузіазм", — сказав ветеран російської журналістики Денис Коротков, який писав про Вагнера протягом останнього десятиліття.

Проте один високопоставлений інсайдер Вагнера, Андрій Трошев, виявився потенційним претендентом на те, щоб втрутитися та керувати тим, що залишилося від групи. Вважається, що колишній підполковник МВС Росії Трошев був головним зв’язковим між Пригожиним і Міноборони під час війни в Україні. І він є одним із небагатьох публічних діячів Вагнера, який не був залучений у протест пасажирів літака, що впав на північний захід від Москви в середу.

Канали Telegram, пов’язані з Вагнером, і військові блогери останніми тижнями заявили, що Трошева вигнали з угруповання, стверджуючи, що він зрадив Пригожина після червневого заколоту та прагнув укласти угоду з Міністерством оборони. Сергій Шойгу, міністр оборони Росії, довго боровся за контроль над воєнізованими формуваннями, і його ворожнеча з Пригожиним допомогла прискорити короткочасний похід Вагнера на Москву.

"Трошев може бути одним із майбутніх лідерів оновленої організації, оскільки старого "Вагнера" вже немає і не буде", – заявив московський експерт з військових питань Російської ради з міжнародних справ Антон Мардасов. 

У BBC вважають, посилаючись на експертів міжнародної політики, що смерть Пригожина, ймовірно, призведе до "певного оновлення" групи.

"Організація існуватиме в майбутньому, можливо, під іншою назвою, але вона вже довела, що має здатність адаптуватися та трансформуватися. Ми повинні дивитися на Вагнера не лише як на одну людину (Пригожина), але як на екосистему, як на гідру з багатьма головами та багатьма різними інтересами в Африці", - сказала доктор Жоана де Деус Перейра, старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб.

Руслан Трад, аналітик з безпеки Atlantic Council, вважає, що смерть Пригожина, швидше за все, призведе до того, що хтось, пов’язаний із російською військовою розвідкою ГРУ, буде призначений керувати групою на його місці.

Але він припустив, що головною проблемою для Путіна може бути пошук когось із достатньо глибокими кишенями, щоб фінансувати операції воєнізованих формувань, не створюючи при цьому прямого виклику його режиму.

"Вони намагатимуться знайти нового фінансиста, тому що Пригожин був там головною особою з грошима", - сказав експерт.

Росію покинув Heineken

пиво

Фото: gettyimages

 

У CNN написали, що велика компанія по виробництву пива Heineken оголосила про відхід з Росії після продажу свого бізнесу в країні за символічний 1 євро.

Голландський виробник пива заявив у заяві в п’ятницю, що отримав необхідні дозволи на продаж своєї діяльності російському виробнику Arnest Group, завершивши процес виходу, розпочатий у березні 2022 року.

Генеральний директор Heineken Дольф ван ден Брінк сказав, що "останні події демонструють значні проблеми, з якими стикаються великі виробничі компанії під час виходу з Росії".

"Хоча це зайняло набагато більше часу, ніж ми сподівалися, ця транзакція забезпечує засоби до існування наших співробітників і дозволяє нам залишити країну відповідальним чином", — додав він.

Пивовар очікує, що загальні збитки від угоди складуть 300 мільйонів євро.

Коли Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, низка транснаціональних компаній покинула Росію або оголосила про плани зробити це. Та за останні 18 місяців Кремль ускладнив західним компаніям продаж своїх російських активів.

Тепер він також зобов’язує їх платити значну плату російському уряду за такі продажі.

У березні Heineken заявив, що вирішив "зробити все можливе", щоб уникнути націоналізації свого російського бізнесу, покинувши країну "якомога швидше".

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