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Вибори в США: конкурент Трампа пообіцяв пожертвувати Україною заради угоди з РФ проти Китаю

29 серпня, 2023 вiвторок
01:24
Новини Сі Дзіньпін і Путін

Рамасвамі заявив, що визнає окуповані території України російськими, а також закриє Україні шлях до НАТО заради угоди з РФ проти Китаю

Свої погляди на зовнішню політику потенційний кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі виклав у програмній статті у виданні The American Conservative.

У своїй колонці він пообіцяв відкинути "кровожерливі вислови корисних ідіотів, які проповідують безпрограшну війну".

"Чим довше триває війна в Україні, тим ясніше стає, що переможець в ній тільки один: Китай. Я поведу Америку від моралізму до реалізму, зробивши зворотне тому, що зробив Ніксон в 1972 році: я поїду в Москву в 2025 році", - написав Рамасвамі.

Він обіцяє забезпечити "мир" в Україні на умовах, які називає вигідними для Штатів. "Адміністрація Байдена по дурості намагається змусити Сі кинути Путіна. Насправді ми повинні змусити Путіна кинути Сі", - зазначив політик.

Республіканець заявив, що погодиться з російським контролем над окупованими територіями і зобов'язується заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід Росії з військового союзу з Китаєм.

"Я припиню санкції і поверну Росію на світовий ринок. Таким чином, я піднесу Росію як стратегічну перешкоду на шляху китайських задумів у Східній Азії", - додав він.

Що відомо про Рамасвамі

Вівек Рамасвамі – наймолодший претендент на участь у президентських виборах у США від республіканців, який до цього займався успішним бізнесом у галузі біотехнологій. Йому 38 років. Хоча до нинішньої кампанії Рамасвамі не брав участі в політиці, нині його рейтинг коливається в районі 5-6%, а ЗМІ регулярно беруть у нього інтерв’ю. На перших і поки останніх дебатах республіканських кандидатів більшість глядачів віддали перевагу Рамасвамі перед найбільш імовірним конкурентом Трампа – губернатором Флориди Роном Десантісом.

Що відомо про вибори в США

16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що сперечатиметься за пост очільника Білого дому в 2024 році

Пізніше, 25 квітня Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році

21 травня колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ. 

Також колишній спецпредставник США Волкер розповів, як вибори американського президента вплинуть на допомогу Україні

Юрій Рашкін, політичний та громадський діяч з США, зазначив, що у Байдена відчуття, що він краще за всіх може врятувати США від другого президентського терміну Трампа.

21 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що пропустить майбутні республіканські праймеріз, посилаючись на свій значний відрив в опитуваннях громадської думки як на доказ того, що він вже добре відомий і подобається виборцям.

26 серпня видання Politico відзначило курс Рамасвамі на зближення з Путіним. Проте жартома пропонувало йому розпитати у Пригожина, як президент Росії вміє виконувати обіцянки.

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