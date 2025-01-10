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Вийшов тизер української романтичної комедії "Відпустка наосліп"

Дар'я Тарасова
10 січня, 2025 п'ятниця
12:06
Кіно

Премʼєра романтичної комедії "Відпустка наосліп" режисерки Валерії Фадєєвої про київську бізнеследі, що вирушає у вимушену відпустку в Карпати, відбудеться 27 березня

Зміст

Про це повідомляє Держкіно.

B&H Film Distribution Company оприлюднила офіційний тизер української романтичної комедії "Відпустка наосліп" режисерки Валерії Фадєєвої.

У центрі сюжету — історія успішної київської бізнеследі, яку поважає керівництво та ненавидить весь колектив. Так, щоб трішки відпочити від шефині, підлеглі відправляють її у вимушену відпустку на верхівку українських Карпат. Там на героїню чекає безліч сюрпризів, пригод та неочікуваних знайомств. Ця відпустка перевертає життя героїв та назавжди змінює все.

Через мальовничі види Карпат, українські традиції та легкий побутовий гумор фільм ненав’язливо порушує тему соціалізації військових у цивільному житті.

Головні ролі у фільмі виконали Даніель Салем іТетяна Малкова.

27 березня 2025 року романтична комедія виходить у кінотеатрах України.

 

  • 30 січня в український кінопрокат вийде український детективний трилер "Дім за склом".

 

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