У Києві попрощались із загиблим на війні морським піхотинцем Андрієм Кузьменком
У п’ятницю, 10 січня, у Михайлівському Золотоверхому Соборі в Києві відбувся чин похорону офіцера Збройних Сил України, морського піхотинця Андрія Кузьменка
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Провести Героя в останню путь прийшли родичі, друзі та знайомі.
"Віддана людина, віддана своїй справі. Дуже хороша людина. Це дуже важка втрата для морської піхоти і для мене особисто. Це був командир, який зробив багато успішних операцій", - поділився військовослужбовець з позивним Смайл.
Андрій Кузьменко добровільно мобілізувався до лав ЗСУ у 2023 році. Служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Зокрема, воював на Херсонщині.
Офіцер загинув у ніч проти 4 січня 2025 року. У нього залишилась вагітна дружина, журналістка видання "Новинарня" Анастасія Федченко.
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