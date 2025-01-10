У Києві попрощались із загиблим на війні морським піхотинцем Андрієм Кузьменком

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Провести Героя в останню путь прийшли родичі, друзі та знайомі.

"Віддана людина, віддана своїй справі. Дуже хороша людина. Це дуже важка втрата для морської піхоти і для мене особисто. Це був командир, який зробив багато успішних операцій", - поділився військовослужбовець з позивним Смайл.

Андрій Кузьменко добровільно мобілізувався до лав ЗСУ у 2023 році. Служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Зокрема, воював на Херсонщині.

Офіцер загинув у ніч проти 4 січня 2025 року. У нього залишилась вагітна дружина, журналістка видання "Новинарня" Анастасія Федченко.