Спецпредставник Трампа Келлог переніс візит до Києва з юридичних причин, - МЗС України
Майбутній спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог переніс візит до Києва з юридичних, а не політичних причин
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Інтерфакс-Україна.
"Щодо візиту генерала Келлога: я віддав би перевагу, щоб його команда коментувала терміни візиту. Можу сказати, що візит продовжує готуватися, він відбудеться", - зазначив Тихий.
Речник українського МЗС наголосив, що жодних політичних причин, чому візит Келлога відбудеться саме після інавгурації Трампа, а не до, як було анонсовано раніше, немає.
"Єдині причини, через які візит відбудеться після інавгурації 20 січня, це суто юридичні", - пояснив Георгій Тихий.
Він також зазначив, що Україна вважає Візит Келлога дуже важливим.
"Ми хочемо якнайшвидше після інавгурації розпочати діалог із Келлогом із найважливіших питань досягнення справедливого, всеосяжного та сталого миру", - додав речник.
- 7 січня спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог відклав поїздку до Києва до інавгурації Дональда Трампа.
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