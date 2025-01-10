У 2025 році одним із пріоритетів уряду буде реформа митниці, – Шмигаль

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

За словами Шмигаля, у 2024 році виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 100,2%, Державною митною службою – 93,9%.

"Одразу відзначу, що одним із пріоритетів уряду на цей рік буде реформа митниці. Ці зміни відбуваються вже не перший рік, але зараз ми будемо кардинально вирішувати цю ситуацію", – сказав прем'єр.

За його словами, ключовий пріоритет надають інституційним змінам, які включатимуть нові ініціативи щодо цифровізації та прозорості. Більше деталей уряд незабаром представить окремо.