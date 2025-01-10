У 2025 році одним із пріоритетів уряду буде реформа митниці, – Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що одним із пріоритетів Кабінету міністрів цьогоріч буде реформа Державної митної служби
Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
За словами Шмигаля, у 2024 році виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 100,2%, Державною митною службою – 93,9%.
"Одразу відзначу, що одним із пріоритетів уряду на цей рік буде реформа митниці. Ці зміни відбуваються вже не перший рік, але зараз ми будемо кардинально вирішувати цю ситуацію", – сказав прем'єр.
За його словами, ключовий пріоритет надають інституційним змінам, які включатимуть нові ініціативи щодо цифровізації та прозорості. Більше деталей уряд незабаром представить окремо.
- Шмигаль сьогодні також повідомляв, що видатки на озброєння та військову техніку у 2025 році зростуть до рекордних 739 млрд грн.
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