Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Як український закон про Telegram допоможе Європі дати відсіч агресії
OPINION

Як український закон про Telegram допоможе Європі дати відсіч агресії

Микола Княжицький
10 січня, 2025 п'ятниця
14:28
Погляд

Коли я подав законопроєкт про регулювання Telegram і подібних платформ, він викликав чимало критики

Зміст

Серед основного – документ нібито не повністю відповідає законодавству ЄС. Головною претензією стало те, що наш проєкт орієнтований на захист національних інтересів України від впливу Москви, тоді як у європейському законодавстві такі аспекти не враховані. ЄС зосереджується виключно на технічних питаннях. Багато громадських активістів закликали виключити блок про нацбезпеку та впроваджувати лише ті положення, які містяться в європейських директивах.

Але сучасне законодавство ЄС – це законодавство мирного часу. В ньому немає війни, навіть гібридної. Немає агресивного зовнішнього втручання у вибори. Відсутні спроби маніпулювання суспільством. Навіть війна РФ проти України, яка розпочалася ще у 2014-му, нічого принципово не змінила. 

І наслідки такої лояльної політики ми бачимо прямо зараз. Це і президентські вибори в Румунії, в яких перемогли алгоритми тік-току. І арешт власника Telegram у Франції за ігнорування запитів правоохоронців. І спроби Маска домогтися відставки прем’єр-міністра у Великої Британії… 

Читайте також: Російські війська все роблять через Telegram

Під час виборів у Німеччині Ілон Маск підтримав правих націоналістів з AfD. Він записав велике інтерв’ю з ними, яке активно просувається в його мережі Twitter/X. Експерти з ЄС і Німеччини вважають, що алгоритми платформи сприяють поширенню цього інтерв’ю серед європейських користувачів.  Одночасно з цим занижується охоплення інших німецьких партій, які також беруть участь у виборах. І на жоден з цих викликів "мирне" законодавство ЄС відповіді не дає.

Тому я переконаний, що нині не Україна має сліпо впроваджувати "мирне" законодавство ЄС

Це сама Європа має враховувати досвід України у протидії війні. В тому числі війні гібридній, з активним використанням мереж і платформ. І оновлювати своє законодавство, яке б дозволяло в цій війні ефективно боротися, вистояти і перемогти. 

Читайте також: TikTok під забороною: чому Європа позбувається китайської соцмережі

Наскільки відомо, відповідне законодавство вже розробляється як на рівні ЄС, так і парламентарями окремих країн-членів.

Дискусія навколо законопроєктів про регулювання платформ, таких як Telegram, повинна тривати саме в цьому ключі, зокрема у співпраці з європейськими партнерами. Коли країна змушена обирати між дослівним впровадженням мирної директиви чи захистом національних інтересів і протидією агресії, вибору фактично немає. Під час війни жодне законодавство не повинно заважати боротися. Саме на цьому необхідно наполягати у будь-яких дискусіях із цього питання.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Верховна Рада
вибори
політика
Микола Княжицький
Європа
Війна з Росією
пропаганда
Telegram
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+7.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.25
    Купівля 42.25
    Продаж 42.97
  • EUR
    Купівля 43.51
    Продаж 44.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 січня
15:31
У Дії до штрафів за порушення ПДР додали фото і відео з камер автофіксації
15:25
сміттєзвалище, сміття
В Україні планують побудувати ТЕЦ на паливі з відходів
15:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Алек Болдвін
Алек Болдвін подав позов проти прокурора та посадовців Санта-Фе через справу про вбивство українки Гатчінс
15:09
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 січня: за скільки можна купити євро та долар у банках
14:59
підземна школа у Харкові
"Уважно розраховуємо кошти": Шмигаль розповів про створення підземних шкіл у прифронтових областях
14:53
Гурт 5'nizza російською мовою оголосив про тур Європою. Українці обурилися
14:51
У Ростовській області ЗСУ та СБУ уразили склад зберігання російських дронів, – ЗМІ
14:36
Наталка Діденко
Наталка Діденко попередила про похолодання: прогноз погоди на вихідні
14:36
Шмигаль
У 2025 році одним із пріоритетів уряду буде реформа митниці, – Шмигаль
14:05
OPINION
Найбільше на горіхи від Трампа дістанеться Німеччині
13:58
Газмережі
Уряд забронює понад норму ремонтні бригади облгазів
13:53
Микола Тищенко
Підозрюваний у викраденні ексвійськового нардеп Тищенко знову не з'явився в суді
13:48
Кіт Келлог
Спецпредставник Трампа Келлог переніс візит до Києва з юридичних причин, - МЗС України
13:31
Іван Гаврилюк
Для доопрацювання та передачі законопроєкту про демобілізацію у Верховну Раду потрібно ще хоча б три місяці, - перший заступник міністра оборони Гаврилюк
13:28
Оновлено
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні
Зеленський в Італії зустрівся з прем'єркою Мелоні та президентом Маттареллою: про що говорили
13:20
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Видатки на озброєння та військову техніку зростуть до рекордних 739 млрд грн, - Шмигаль про оборонний бюджет
13:12
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що Путін готовий до зустрічі з Трампом без умов
12:51
У столиці скасували презентацію книжки "Київ Михайла Булгакова"
12:51
Ексклюзив
трамп путін
Остаточна версія ставлення США до України буде сформована після зустрічі Путіна з Трампом, - голова ГО "Україна в НАТО" Романюк
12:40
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль: припинення транзиту нафти з РФ порушить угоду про Асоціацію з ЄС і договір до Енергетичної хартії
12:38
У Києві попрощались із загиблим на війні морським піхотинцем Андрієм Кузьменком
12:06
Вийшов тизер української романтичної комедії "Відпустка наосліп"
12:05
OPINION
Про заощадження та можливості розвитку
12:03
G7 Країни Великої сімки
ЄС перерахував перші 3 млрд євро з кредиту G7 для України
11:54
Пожежі, Лос-Анджелес
Марк Гемілл, Джеймі Лі Кертіс та Ентоні Хопкінс: понад 50 зірок втратили домівки через пожежі в Лос-Анджелесі
11:39
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
Атака РФ по Запоріжжю 8 січня: 13 людей загинули, кількість поранених зросла до 123
11:29
Ексклюзив
Карта бойових дій за 1-8 січня
На Курщині ЗСУ організували оборону так, що росіяни можуть просуватися лише мінімально та зі значними втратами, - військовий експерт Пехньо
11:05
росія, санкції
Японія запровадила нові санкції проти РФ, Північної Кореї та Китаю
10:57
Мін'юст
Мін’юст відновив роботу всіх основних сервісів ЄДР після російської кібератаки
10:26
Наводив удари РФ по Херсону: СБУ затримала місцевого жителя, йому оголосили підозру
10:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
Погрози Трампа анексувати Гренландію та як Україна звертається до альтернативних ЗМІ, щоб охопити американську аудиторію. Акценти світових ЗМІ 10 січня
10:18
В армію з СЗЧ повернулися понад 7 тисяч військових, - ДБР
10:04
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн хоче зустрітися з Трампом до інавгурації, - Bloomberg
10:03
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни вже перебувають за піком своїх можливостей, але й надалі тиснутимуть на нашу оборону, - Згурець
10:00
OPINION
Трамп "наздоганятиме" усіх, хто "вкрав" у нього вибори 2020 року
09:55
Оновлено
світло
У Деснянському районі столиці енергетики повернули світло після аварії
09:25
Оновлено
У Києві уламки російського БПЛА влучили в багатоповерхівку: пошкоджено близько півсотні квартир
09:19
ППО
Сили оборони збили 33 з 72 російських безпілотників
09:05
повітряна тривога
На Черкащині змінили систему оголошення повітряних тривог залежно від типу загрози
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV