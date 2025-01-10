Підозрюваний у викраденні ексвійськового нардеп Тищенко знову не з'явився в суді

Про це передають кореспонденти Суспільного та Радіо Свободи.

Так, 10 січня в Дніпрі продовжилося підготовче засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.

За словами адвоката Тищенка, нардеп наразі перебуває на засіданні Верховної Ради, тому не може бути присутнім у суді.

"Мені вже смішно дивитися на це. Він з'являється у Верховній раді, а за два тижні до цього його на візку вивозили. Прикро, що ми займаємо час, що ми виходимо в медійний простір з цього приводу, це представник народу, і він повинен як ніхто виконувати свої обовʼязки", – сказав Дмитро Мазоха.

Судове засідання вже завершилось, а дату наступного повідомлять згодом.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Тищенка

У центрі Дніпра 20 червня невідомі в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова. Згодом стало відомо, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Тодішній генеральний прокурор України Андрій Костін 25 червня повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця. Печерський районний суд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Печерський райсуд Києва на засіданні 15 листопада продовжив запобіжний захід Тищенку до 23 грудня. Однак 23 грудня нардеп не з'явився на судове засідання у Дніпрі через нібито стан здоров'я.

У середу, 8 січня, Тищенко приїхав на засідання Верховної Ради.