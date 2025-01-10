Гурт 5'nizza російською мовою оголосив про тур Європою. Українці обурилися
Музиканти Сергій Бабкін та Андрій Запорожець, які є учасниками гурту 5'nizza, записали відеоанонс концертів у Європі, звернувшися до шанувальників російською
Відео поділились в instagram гурту.
Харківський гурт 5'nizza оголосив про тур Європою. Музиканти записали відео, в якому назвали міста і дати. У короткому ролику вони під гітару перераховують концерти російською мовою.
Згідно з інформацією 5'nizza, гурт виступить з 9 по 16 лютого у Берліні, Амстердамі, Барселоні, Валенсії, Франкфурті, Кракові та Празі.
Відео з анонсом викликало чимало негативу. Музикантів розкритикували за російську мову, зокрема запитуючи, для кого в Європі вони оголошують назви міст російською.
Фото: Instagram 5'NIZZA
Фото: Instagram 5'NIZZA
Фото: Instagram 5'NIZZA
Представники гурту наразі не відповідали на коментарі.
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