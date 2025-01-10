Обраний президент США не планує припиняти підтримку України.

Тема підйому відсотка ВВП на оборону виникла швидше, ніж я припускав. Плюс я припускав, що це буде -3% від ВВП. Трамп вирішив стартувати з 5%. Подивимось до чого дотисне.

Думаю, що перемовини з європейцями будуть проходити доволі жваво та швидко по формулі "нє будут брать – атключім газ". Тобто, "не платите 5% ВВП (звісно з розширенням закупки американської зброї) – немає 5-ї статті НАТО". Підозрюю, що гроші швидко знайдуться.

І це добре.

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Бо скоріш за все ці витрати передбачатимуть фінансування української Армії зараз та після закінчення війни як єдиної боєздатної Армії Європи. Так американцям дешевше буде.

Підозрюю, що з особливим цинізмом будуть патрати Німеччину за її мутки з Росією та Китаєм останні 20 років та намаганням побудувати союз Берлін — Москва — Пекін, що ставить під загрозу гегемонію США.

Ну, окремим рядком за фіги, які крутила Меркель Трампу, коли він був президентом і вимагав дотримання домовленостей про 2%. Взагалі не здивуюсь, якщо Німеччину ще зроблять співучасником Росії у розв'язані війни в Європі. Ну, на майбутнє. Щоб не було дурних думок випадати з Євроатлантичної спільноти.

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Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

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