Остаточна версія ставлення США до України буде сформована після зустрічі Путіна з Трампом, - голова ГО "Україна в НАТО" Романюк
Голова ГО "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк вважає, що оточення Трампа починає усвідомлювати неправильні погляди й концепції щодо війни Росії проти України
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Трамп не формує свою позицію щодо України, він її ламає. Газета Financial Times опублікувала дуже далекоглядну статтю, що в оточенні Трампа починають усвідомлювати, наскільки неправильними були їхні погляди й концепції щодо війни Росії проти України та відношення до України", - зауважив Романюк.
За словами голови ГО "Україна в НАТО", наразі американці змінюють підхід до України, оскільки бояться порівнянь із виходом США з Афганістану. Вони також стурбовані тим, що політика Трампа, яка полягає у несприйнятті України, може призвести до перемоги Росії та її посилення як на континенті, так і у світі. Це свідчить про те, що до цього часу вони зовсім не прагнули активно підтримувати Україну.
"Але остаточна версія ставлення Трампа та США до України буде сформована виключно після першої зустрічі Путіна з Трампом. До чого вони домовляться, чи знайдуть вони спільну мову, чи ні, а швидше за все вони два абсолютно однакові, і всі погляди на світ у них абсолютно однакові, і на жаль, є сумний прогноз, що вони можуть багато в чому домовитися", - вважає Романюк.
Голова ГО "Україна в НАТО" також додав, що залежно від результатів зустрічі Трампа з Путіним, стане зрозуміло, чи отримає Україна допомогу, і в якому обсязі. Якщо ж допомоги не буде, то питання постане про те, яким чином Україна зазнає тиску та намагань змусити її капітулювати перед Росією.
"Тому, що Трамп і Путін вже про все домовились, уже все поділили. Путін хоче відродження двополярного світу, що повністю влаштовує Трампа. І тоді не лише для України, а й для Європи та світу залишаються дуже песимістичні прогнози. Тому нам треба почекати до березня, коли відбудеться ця зустріч. Бо сьогодні команда Трампа абсолютно не має погляду на російсько-українську війну", - наголосив Романюк.
- Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що зараз йде підготовка до його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
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