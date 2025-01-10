Уряд забронює понад норму ремонтні бригади облгазів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд прийняв рішення про понаднормове бронювання ремонтних бригад обласних операторів газорозподільних мереж
Про це він сказав на засіданні парламенту, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
"У нас газовики заброньовані. Сьогодні внесено відповідне рішення, уряд окремо, понад норму, забронює ремонтні бригади облгазів", - зазначив Шмигаль.
За його словами, це рішення урядом було прийнято ще минулого тижня, а сьогодні, 10 січня, буде зреалізовано. Прем'єр зауважив, що не бачить ніяких пересторог в цьому напрямку.
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