Уряд забронює понад норму ремонтні бригади облгазів

Про це він сказав на засіданні парламенту, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"У нас газовики заброньовані. Сьогодні внесено відповідне рішення, уряд окремо, понад норму, забронює ремонтні бригади облгазів", - зазначив Шмигаль.

За його словами, це рішення урядом було прийнято ще минулого тижня, а сьогодні, 10 січня, буде зреалізовано. Прем'єр зауважив, що не бачить ніяких пересторог в цьому напрямку.