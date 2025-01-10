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Головна Суспільство Уряд забронює понад норму ремонтні бригади облгазів

Уряд забронює понад норму ремонтні бригади облгазів

Ксенія Золотова
10 січня, 2025 п'ятниця
13:58
Суспільство Газмережі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд прийняв рішення про понаднормове бронювання ремонтних бригад обласних операторів газорозподільних мереж

Зміст

Про це він сказав на засіданні парламенту, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"У нас газовики заброньовані. Сьогодні внесено відповідне рішення, уряд окремо, понад норму, забронює ремонтні бригади облгазів", - зазначив Шмигаль.

За його словами, це рішення урядом було прийнято ще минулого тижня, а сьогодні, 10 січня, буде зреалізовано. Прем'єр зауважив, що не бачить ніяких пересторог в цьому напрямку.

  • На порталі Дія запустили послугу, за допомогою якої керівники та уповноважені особи компанії можуть анулювати бронювання для військовозобов'язаних працівників.
Теги:
Новини
газ
військові
мобілізація
Війна з Росією
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
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