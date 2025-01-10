У столиці скасували презентацію книжки "Київ Михайла Булгакова"

Про це повідомили у департаменті культури КМДА.

Презентація фотоальбому "Київ Михайла Булгакова", яка мала відбутися у музеї історії Києва, скасована.

"Департамент культури повною мірою поділяє позицію громадськості щодо ситуації, яка склалась із наміром провести презентацію книжки "Київ Михайла Булгакова". Департамент не було поінформовано про проведення цього заходу і ми обов'язково з'ясуємо всі обставини і зробимо все, щоб подібне не відбувалось у майбутньому", - заявили в установі.

У департаменті зазначили, що бюджетні кошти на видання цієї книги та її презентацію не виділялися.

Як повідомляється на сайті видавництва "АДЕФ-Україна", "Київ Михайла Булгакова" – це "захопливий фотоальбом, який переносить читача в епоху дитинства та юності одного з найвідоміших письменників світу. Через фотографії та історії книжка відтворює атмосферу Києва кінця XIX – початку XX століття, коли місто було домом для юного Михайла Булгакова. Цей фотоальбом – це не лише розповідь про письменника, а й портрет Києва, що жив у його серці й творив його світогляд".

Як наголосила депутатка Київради Ксенія Семенова, книжка, яку хотіли презентувати, не є новою. Її випустити у 1993 році, а у 2024 році переклали українською та видали.

"Десятки українських письменників жили і творили у Києві. Любили це місто і описали кожну вуличку. При цьому є один, який у росіян вважається каноном для нас, братів менших. Главний кієвскай пісатєль - Булгаков. Який писав, як тявкают калакала сафіі. І комунальний, муніципальний музей Києва замість зривати цей наратив, замість того, щоб долати пропаганду і показувати Київ через творчість українських письменників, тягне цю радість до рота знову і знову", - обурилась Семенова.



