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Долає до 500 км: Україна почала виробляти дрон-камікадзе "Рубака"

1 серпня, 2023 вiвторок
13:14
Війна з Росією дрон-камікадзе "РУБАКА"

В Україні розпочалося виробництво дронів-камікадзе оперативно-стратегічного значення "Рубака", які вже показують свою ефективність у бою. Нові БПЛА здатні долати відстань до 500 км

Про це пише Defense Express.

Зазначається, що про виробника нового БПЛА наразі інформації немає. Так само поки невідомо, які ймовірні темпи виробництва.

Натомість є вказівки, що дрони-камікадзе "Рубака" планують використовувати підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України. Вартість одного екземпляра становить близько 15 тисяч доларів (550 тисяч грн).

Заявлена дальність польоту дронів сягатиме до 500 км. Оцінки по масі бойової частини в різних джерелах коливаються від 2-5 кг до 15 кг.

Видання зазначає, що сам факт появи такого дрона-камікадзе в розпорядженні Сил оборони України виглядає цікавим не тільки тому, що наша військова промисловість нарощує лінійку виробництва по БПЛА. Але й через деякі специфічні елементи конструкції безпілотника "Рубака".

Насамперед це поки що єдиний у світі дрон-камікадзе, де силова установка з гвинтом встановлена в носовій, а не у хвостовій частині фюзеляжу. Ймовірно, таке рішення було пов’язане з особливістю двигуна для малої авіації, що явно використовується на такому дроні-камікадзе.

Крім того, на безпілотнику "Рубака" відсутня оптико-електронна станція. Це може означати, що такий літальний апарат призначений для ударів по цілях з наперед відомими координатами та має інерційну систему наведення. Про використання саме такої системи наведення свідчить наявність датчика повітряного тиску в правій кінцівці крила.

Збір на нові дрони українського виробництва організував актор та блогер Владислав Шевченко. Він відкрив збір на 18 подібних безпілотників для ГУР, щоб вони скоріше опинилися на фронті. Для цього українці мають задонатити 10 млн грн.

Представник ГУР у відеоролику заявив, що ці безпілотники вже активно використовуються відомством і вони "дуже добре себе показали". 

Виробництво дронів в Україні

У березні уряд ухвалив постанову, яка пришвидшить масове виробництво дронів в Україні, їхню закупку та постачання на фронт.

21 липня стало відомо, що Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів і бойових частин до безпілотників. Проєкт розрахований на два роки.

Міністерство оборони повідомило, що у період з 22 лютого 2022 року Україна взяла на озброєння 28 моделей безпілотників власного виробництва. Серед усіх моделей є 9 дронів-камікадзе.

25 липня в Україні стартувало серійне виробництво власного безпілотного авіаційного розвідувального комплексу Sirko. Невдовзі компанія-виробник представить нову версію дрона. 

Пізніше на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair презентували новий український морський безпілотний апарат MAGURA V5. Дальність його дії становить приблизно 833 км. 

26 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд цього року виділив 40 мільярдів гривень для інвестицій у безпілотники українського виробництва.

Україна
Технології
ЗСУ
безпілотник
ГУР
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