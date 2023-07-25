В Україні запустили в серійне виробництво власний БПЛА Sirko
В Україні стартувало серійне виробництво власного безпілотного авіаційного розвідувального комплексу Sirko, невдовзі компанія-розробник планує представити ще одну версію БПЛА
Про це повідомив голова наглядової ради ТОВ "Науково-виробнича компанія Skyassist" Ігор Криничко на презентації БПЛА українського виробництва "Люті Пташки Демо День" в коментарі Укрінформу.
За його словами, комісія Міноборони близько тижня тому дала дозвіл на використання розвідувального дрона Sirko військовими, його кодифікують. Наразі триває серійне виробництво комплексу, крім того, компанія-розробник планує представити другу версію безпілотника.
Криничко зазначив, що наразі не йдеться про держзакупівлю безпілотників, їх купують для військових за волонтерські кошти. Протягом червня оборонці отримали майже сотню комплексів. Разом з тим, потужності виробника дозволяють робити 800-1000 на місяць.
Він додав, що виробникам вдалося налагодити зв'язки не лише з китайськими виробниками потрібних комплектуючих, а й з ізраїльськими, канадськими, тайванськими та з інших країн.
Компанія уже отримує позитивні відгуки про свою розробку і пропозиції для вдосконалення від українських захисників із Куп’янського напрямку, Херсонщини та Миколаївщини.
"Коли кажуть "все клас, усе добре”, а є і такі відгуки - це не для інженерів, не для конструкторів. А от коли мені дзвонять і кажуть, "а от так би було краще, а можна додати оце?" Це потрібно, це мотивація для нас. Ми працюємо, удосконалюємо. За кілька тижнів представимо вже Sirko 2", - сказав Криничко.
- Міністерство оборони раніше повідомляло, що у період з 22 лютого 2022 року Україна взяла на озброєння 28 моделей безпілотників власного виробництва. Серед усіх моделей є 9 дронів-камікадзе.
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