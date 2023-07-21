Україна взяла на озброєння 28 моделей БпЛА власного виробництва
Міністерство оборони повідомило, що у період з 22 лютого 2022 року Україна взяла на озброєння 28 моделей безпілотників власного виробництва
Про це йдеться на сайті Міноборони.
Зазначається, що серед усіх моделей є 9 дронів-камікадзе. З них, 3 літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів. Загалом у межах закупівель оборонного відомства ЗСУ отримали тисячі одиниць безпілотників.
"Розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема, розвідувальних, ударних дронів, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів є пріоритетом для Міноборони. Тому оборонне відомство восени 2022 року суттєво спростило процедури для винахідників та виробників. Внаслідок чого термін прийняття в експлуатацію нового озброєння та техніки скоротився з приблизно 2 років до 3-5 тижнів", - йдеться у повідомленні.
Наразі Міноборони уклало контракти щодо виробництва 10 моделей БпЛА різних типів з низкою українських компаній. Їх найменування та обсяги не розкривають з міркувань безпеки.
Крім того, станом на 20 липня надійшли дві пропозиції від підприємств колишнього концерну "Укроборонпром" (після реорганізації – АТ "Українська оборонна промисловість", - ред.). У 2023 році з підприємством концерну було укладено держконтракт на закупівлю розвідувального дрона.
"Також на даний момент завершені випробування єдиного дрона-камікадзе, розробником якого є одне із підприємств АТ "Українська оборонна промисловість". Здійснюється процедура допуску до експлуатації. Після завершення процедури допуску до експлуатації та визначення Генеральним штабом потреби у зазначеному безпілотному авіаційному комплексі, буде прийматись рішення щодо його закупівлі для ЗСУ", - додали у відомстві.
- 21 липня стало відомо, що Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів і бойових частин до безпілотників. Проєкт розрахований на два роки.
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