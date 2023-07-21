Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів і бойових частин до БпЛА

Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів і бойових частин до БпЛА

21 липня, 2023 п'ятниця
15:24
Війна з Росією оператори БпЛА

Кабінет Міністрів схвалив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів для дронів і бойових частин безпілотних систем

Про це інформує представник Кабміну Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту", - написав Мельничук.

За словами представника Кабінету Міністрів, проєкт розрахований на два роки.

Це рішення встановлює вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.

Нагадаємо, що у червні президент Володимир Зеленський підписав два закони, які звільняють від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА на час воєнного стану (законопроєкти №9275 та №9276).

  • 8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".
  • Також 30 квітня Україна за підсумками участі в міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023 у Туреччині підписала три нові угоди із компанією Baykar - виробником безпілотників Bayraktar. 
  • Станом на 10 липня турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів в Україні.

Україна
Кабмін
Міністерство оборони
військові
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Володимир Путін
20 липня, 2023 четвер
Путінська експропріація західних активів наблизить РФ до "економіки безлюдного острова", - агенція Moral Rating
Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи
21 липня, 2023 п'ятниця
У Пентагоні розповіли як боролися з викраденням західної зброї в Україні
Ллойд Остін
21 липня, 2023 п'ятниця
Остін наказав відправити сили морської піхоти та додаткові військові кораблі до вод Близького Сходу
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.64
    Купівля 36.64
    Продаж 37.33
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
21 липня
16:32
Обстріл
Росіяни вбили двох дітей і поранили літню жінку, обстрілявши селище на Донеччині
16:28
Ексклюзив
російські війська
Росіяни не певні у своїх фортифікаціях на півдні, не виключений "акт доброї волі" наприкінці осені, - експерт Defense Express Киричевський
16:28
Мандрівник із Франції незаконно перетнув кордон з Україною
Збився з маршруту: мандрівник із Франції незаконно перетнув кордон України
16:28
прапори України та США
Україна отримала від США три резервні генератори для АЕС
16:20
Ексклюзив
Всіма мінами, які накопичував СРСР, а потім РФ, зараз мінують окуповані території, - пресофіцер 128-ї окремої бригади Сил ТрО Курбатов
16:20
Ердоган і Путін
Ердоган висловив упевненість у продовженні "зернової угоди" та розповів про контакти з РФ щодо неї
16:16
пшениця зерно
В Україні намолотили майже 5,9 млн тонн зерна нового врожаю
16:10
Медикиня Тайра і засновник Лютої Справи нацгвардієць Гончарук знялись у кліпі Ukie'z "Не віддавай своїх темряві"
16:06
ДФС прийшла з обшуками в офісі Київавтодору через несплату податків
У Київавтодорі та в його підрядників проводять 20 обшуків у справі про розкрадання коштів
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Смерті не на фронті. Чому військовослужбовців вбивають у тилу?
15:57
Оновлено
Ігор Гіркін
У РФ заявили про затримання терориста Гіркіна, українська розвідка прокоментувала
15:39
радіація
Україна вийшла з угоди про соціальний захист і охорону здоров’я у межах СНД
15:38
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль назвав 5 пріоритетів фінансування й закликав місцеву та центральну владу відкласти видатки, які "не на часі"
15:35
вибори днр
РФ готує на окупованих територіях імітацію виборів до псевдопарламенту, - ЦНС
15:07
Корупційна схема з українськими паспортами: ексдиректора Поліграфкомбінату підозрюють у розкраданні понад 450 млн грн
15:00
McDonald's відкрила один із найбільших в Україні закладів
McDonald's відкрив один із найбільших в Україні закладів біля автотраси на Житомирщині
14:50
МВС розширило перелік областей, у яких можна скласти прозорі іспити на отримання водійських прав
14:43
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:37
СБУ затримала двох проросійських агітаторів
СБУ затримала двох проросійських агітаторів, один із них - ексучитель київського ліцею
14:31
Партнерський матеріал
Місто, яке ледь не втратило право бути столицею: як відбудовували Варшаву після Другої світової війни
14:26
Оновлено
путін
Путін заявив, що Польща та Литва хочуть окупувати Україну, а польські землі назвав подарунком Сталіна
14:24
Китай
Китай розпочав будівництво нової надглибокої свердловини в пошуках природного газу
14:13
Володимир Зеленський
Захист портів, продовження зернової ініціативи, північний кордон: Зеленський провів засідання Ставки
14:07
круїзний лайнер
В Амстердамі заборонили круїзні лайнери, щоб зменшити кількість туристів і запобігти забрудненню
14:00
OPINION
Орест Сохар
Проти лому є прийом. І його звати Ердоган
13:50
Партнерський матеріал
ART-галерея у вашій вітальні: можливості телевізорів покоління METASMART TV
13:47
Оновлено
Сенс Банк
Україна націоналізувала "Сенс банк"
13:38
Оновлено
обстріл
Ракетна атака РФ 21 липня: пошкоджено важливий об'єкт інфраструктури на Одещині, на Чернігівщині загинула людина
13:32
Укренерго
Укренерго відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину
13:22
Ексклюзив
Іран Росія
Іран не розглядає Росію як сильного гравця, - сходознавець Данилов
13:22
Учені ESA вперше спробують керовано повернути супутник на Землю
13:07
OPINION
Дана Ярова
Від дій Держаудитслужби найперше постраждає армія
13:03
школярі, діти
У РФ заявили, що школярі вивчатимуть основи бойового застосування дронів
12:47
засновниця незвичного спортивного центру Лілія Юнко
Скільки коштує відкрити спортивний центр у Львові
12:43
безпілотник
У Польщі розбився розвідувальний безпілотник, що належав армії США
12:35
Намагався продати трофейну зброю РФ криміналітету: на Херсонщині у чоловіка вилучили арсенал
12:17
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Польща перемістить війська на схід країни через можливі загрози з боку ПВК Вагнера у Білорусі
12:10
вагон до Відня, Укрзалізниця
Збій на кордоні з Угорщиною затримав вагони Київ-Відень: Укрзалізниця готує зміни до розкладу
12:07
танк Leopard 1
Десять танків Leopard, кулемети, артснаряди: Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні
12:05
Гроші
За червень українці задонатили на ЗСУ рекордні 2,4 млрд грн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV