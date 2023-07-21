Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів і бойових частин до БпЛА
Кабінет Міністрів схвалив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів для дронів і бойових частин безпілотних систем
Про це інформує представник Кабміну Тарас Мельничук.
"Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту", - написав Мельничук.
За словами представника Кабінету Міністрів, проєкт розрахований на два роки.
Це рішення встановлює вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.
Нагадаємо, що у червні президент Володимир Зеленський підписав два закони, які звільняють від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА на час воєнного стану (законопроєкти №9275 та №9276).
- 8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".
- Також 30 квітня Україна за підсумками участі в міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023 у Туреччині підписала три нові угоди із компанією Baykar - виробником безпілотників Bayraktar.
- Станом на 10 липня турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.64
Купівля 36.64Продаж 37.33
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе