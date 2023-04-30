Україна підписала три нові угоди з турецьким виробником Baykar

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у telegram.

"Є важливий результат - три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, звісно, не розповім, але запевняю, що ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", - написав глава Мінстратегпрому.