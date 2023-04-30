Україна підписала три нові угоди з турецьким виробником Baykar
Україна за підсумками участі в міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023 у Туреччині підписала три нові угоди із компанією Baykar - виробником безпілотників Bayraktar
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у telegram.
"Є важливий результат - три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, звісно, не розповім, але запевняю, що ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", - написав глава Мінстратегпрому.
- 29 квітня повідомлялося, що уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, зокрема виділять 1 млрд євро на відбудову країни.
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