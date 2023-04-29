Україна отримає від Данії 1 млрд євро на відбудову країни

Про це під час брифінгу в Одесі заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє Укрінформ.

"За останні місяці ми запустили нову програму допомоги Україні у 2023 році в обсязі 1 млрд євро. Її основна мета - відбудова України. Особливе місце в цій програмі займе відбудова Миколаєва. Успіху можна досягти тільки у партнерстві, як цього було досягнуто у випадку країн Балтії. Україна нагадує нам, що свобода не дається даром. За свободу треба боротися. Поки ви боретесь, Данія буде з вами", - заявив Расмуссен.

У брифінгу взяв участь міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс; Данії - Ларс Люкке Расмуссен; Естонії - Маргус Цахкна; Литви - Габріелюс Ландсбергіс; Швеції - Тобіас Більстрьом; заступник державного секретаря МЗС Фінляндії Кай Зауер та очільниці МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд і Норвегії - Аннікен Вітфельдт.